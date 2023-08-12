Почему Украину будут уговаривать начать переговоры – что станет решающим фактором

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что Украину ждет тяжелая осень, так может увеличиться число государств, которые будут открыто призывать Киев начать переговоры с Москвой. Та же Турция, по некоторым данным, на переговорах 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) касательно установления мира в Украине якобы предлагала подключить к ним Россию, поясняя, что иначе в переговорном процессе, никаких результатов не будет. В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уверяет, что уже 58 (еще недавно было 43) стран поддерживают именно украинскую формулу мира – и работа в данном направлении продолжается. Каковы переговорные перспективы обозримого будущего? Какие факторы могут резко изменить ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ключевые наши партнеры – США, Великобритания, страны ЕС, НАТО – поддерживают именно украинскую позицию касательно переговоров

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан акцентирует, что, прежде всего, следует отталкиваться от позиции высшего военно-политического руководства Украины. А она состоит в следующем (и на этом постоянно акцентирует президент Зеленский) – переговоры с РФ возможны, но лишь после вывода ей всех своих войск со всех временно оккупированных территорий нашей страны. Кроме того, говорить о чем-то с Путиным мы не собираемся. Переговоры станут проводить с кем-то другим. Не замешанным в военных преступлениях, не разыскиваемым Международным уголовным судом.

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То есть, и у наших партнеров есть понимание, что, преодолевая определенные сложности, украинские войска продвигаются вперед, создавая проблемы для агрессора. Разрушая логистические цепочки, уничтожая центры управления, склады, боеприпасы, живую силу", – подчеркивает эксперт. "Эта позиция Киева явно беспокоит Кремль. Как и ситуация на фронте. Ведь, несмотря на попытки оккупантов как-то улучшить для себя ситуацию на фронте, этого им не удается. На днях даже в Пентагоне признали, что ВСУ буквально совершили чудо, сумев оттеснить россиян на оборонные позиции

По его словам, это вынуждает Путина и его террористическое окружение искать возможности через свои контакты в разных странах, через прикормленные международные структуры, – протягивать идею о необходимости переговоров (прямых или в каком-то ином формате) с участием Украины и России.

"Что предусматривало бы прекращение огня, консервацию конфликта, – предостерегает генерал. – При этом РФ, внеся изменения в свою махровую недоконституцию, уверяет, что Крым, а также Запорожская и Херсонская области Украины – это уже ее собственность, а Донецкая и Луганская области – это фейковые "народные республики". Впрочем, та госдума, которая там сейчас как бы действует, может одобрить любой спущенный из кремля закон. Вплоть до оглашения российскими Луны, Марса, всей Солнечной системы".

Василий Богдан уверен, что сознательные западные политики не должны реагировать на псевдомиротворческие предложения России и ее сателлитов или явных и тайных соратников. Но, продолжает он, к сожалению, уровень политической и экономической коррупции, запущенный путинским режимом, всё еще высок даже в Европе и части США, не говоря уж о странах так называемого Глобального Юга.

"Как следствие – появляются в западных и не западных СМИ материалы о том, что то Турция хочет переговоров с участием России, то Индия или Бразилия выскажут что-то в этом роде. Не говоря уж об откровенных пособниках РФ типа Ирана, КНДР, не менее откровенных сателлитов типа Сирии, Беларуси и так далее", – поясняет ветеран внешней разведки.

Но, акцентирует он, ключевые наши партнеры – США, Великобритания, страны ЕС, НАТО (как блок, а не позиция отдельных стран типа Турции и Венгрии) – поддерживают именно украинскую позицию касательно переговоров. Подчеркивая также, что вопрос времени, условий переговоров – в компетенции Украины. Что только наша страна должна решать – когда и как.

"Понятно, что Путин ищет любые пути, чтобы скомпрометировать всё, что делают партнеры для Украины, чтобы скомпрометировать саму Украину. Лишь бы создать условия для цементирования временно оккупированных территорий под властью РФ. Неимоверно переживая о своем будущем и будущем своего близкого круга. Это видно по флюидам, которые идут из разных элитных ячеек – политических, экономических, военных, гуманитарных. Путин явно чувствует себя не так комфортно, как это пытается преподнести российская пропаганда и некоторые западные медийные структуры, коррумпированные кремлем. И то, что недавно директор ЦРУ Бернс около полутора часов общался по телефону с главной Внешней разведки РФ Нарышкиным – тоже о многом говорит. Подозреваю, что на разных уровнях, в разных вариантах происходят определенные контакты между частью российских и западных элит. Прощупывание почвы, прояснение позиций, поиск выхода на какие-то решения", – рассказывает генерал.

Будем надеяться, отмечает он, что, как неоднократно заявляли наши партнеры, без Украины вопросы по Украине решать они не будут. И что все эти явные и тайные переговоры смогут подтолкнуть часть вменяемых российских элит к смене путинского режима, прекращению войны, что сохранит тысячи жизней не только украинцев, но и россиян. А, возможно, сохранит и РФ как государство.

"При этом, безусловно, следует согласиться с позицией украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что с началом нового политического сезона в мире, который стартует осенью, нам придется прилагать еще больше усилий, чтобы иметь прогресс на военном и дипломатическом фронтах. Важна реализация тех стратегических планов, которые есть у Украины. А, чтобы иметь должный эффект, дипломатией у нас должны заниматься настоящие профессионалы. К сожалению, компетенция некоторых послов вызывает откровенные вопросы, – признался Василий Богдан. – А ведь лишь истинные профессионалы сумеют подтолкнуть те или иные страны к интенсификации финансовой и военной помощи Украине – для обеспечения нашего успешного контрнаступления, что станет залогом и успешных переговоров о справедливом мире в Украине".

При условии не изменения ситуации на фронте, где-то поздней осенью вероятна попытка начать переговоры о прекращении огня

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

Не все десять пунктов этой украинской инициативы находят понимание у представителей того же Глобального Юга. Особенно – касательно вывода всех российских войск с украинских территорий (включая Крым и Донбасс) как обязательное условие для начала переговоров". "Проблема с формулой мира в том, что в полной мере весь мир ее не поддерживает. Это, кстати, показала встреча в саудовской Джидде

По мнению эксперта, при условии не изменения ситуации на фронте, где-то поздней осенью вероятна попытка начать переговоры о прекращении огня – при посредничестве многих стран, участвующих в переговорах в Джидде. Или же такая попытка может быть весной следующего года.

"Конечно, на всё влияет и будет влиять ситуация на поле боя, в украинской экономике, социально-экономическая ситуация в наших странах-партнерах, выборы (в том числе в США осенью будущего года, но праймериз начнутся в конце 2023-го — начале 2024-го). Ну и — отношение РФ и тех стран, которые сохраняют нейтралитет", – констатирует Илия Куса.

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