Ермак назвал проблемные пункты переговоров, которые не согласовали в Саудовской Аравии

Во время встречи в Саудовской Аравии страны обсуждали "формулу мира" Зеленского по поводу завершения войны. Несмотря на то, что страны признали пункт о территориальной целостности Украины безоговорочным, другие позиции вызвали многие вопросы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото с открытых источников

Руководитель ОП Андрей Ермак провел пресс-конференцию с журналистами по итогам двухдневной встречи между 40 странами в Саудовской Аравии. По его словам, если бы все страны согласились со всеми пунктами "формулы мира", то Украина уже работала бы над организацией "саммита мира". Однако есть моменты, вызывающие дискуссии.

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Среди пунктов, которые проблематичны и не вызывали единодушия Ермак называет пункт о справедливости. Им предусмотрено, что будут наказаны российское руководство и все, кто виноват в военных преступлениях. Также этот пункт указывает на необходимость возместить Украине средства из-за войны, которую начала Россия.

"Еще нужно работать со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам, как ответственность", — заявил Ермак и пояснил, что эти страны не против, а требуют больше объяснений.

Руководитель ОП сообщил, что до конца лета должна состояться встреча советников, где будут подниматься вопросы по пунктам по которым нет окончательного согласия. Ермак также добавил, что Украина не рассматривает никаких инициатив, кроме мирного плана Зеленского на основе "формулы мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина планирует провести еще два "саммита мира". На один пригласят Россию.

Также "Комментарии" писал, что во время встречи в Саудовской Аравии территориальную целостность Украины поддержали не только страны Запада, но и три страны Глобального Юга.