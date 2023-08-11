Стало известно, какая страна в Джидде предложила подключить РФ к переговорам по Украине

Представитель Турции на переговорах по Украине в Саудовской Аравии Акиф Чагатай Кылыч выступил с предложением – подключать Россию для компромиссного поиска решения по прекращению войны в Украине. В противном случает, уверены в Турции, переговоры и консультации ни к чему не приведут, ведь не будет ни результатов, ни решения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Hürriyet".

Встреча в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

В материале говорится, такой реверанс со стороны Анкары – сигнал Москве, что турки готова к диалогу, ради того, чтобы добиться продления "зернового соглашения".

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Отмечается, что против инициативы турецкой стороны выступила делегация Германии. В Берлине считают, что Россию можно подключить, но только не сейчас, а в определенное время и российские войска должны прекратить атаки на Украину.

Кроме того, по инсайдерской информации СМИ, третье заседание инициативы Саудовской Аравии по Украине должно состояться в октябре и не исключено, что оно пройдет в Турции.

Стоит отметить, ранее две встречи по поиску путей завершения войны в Украине состоялись без представителей РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время встречи делегаций более 40 стран в Саудовской Аравии касательно обсуждения формулы мира Украины особое внимание было приковано к Китаю, который, судя по данным зарубежной прессы, не просто направил туда своих представителей, но и проявил определенный конструктив. Отсюда некоторые аналитики, в том числе, представители Института изучения войны (ISW), делают вывод, что разногласия между КНР и РФ по Украине усиливаются. Способствует этому еще и недавний дипломатический скандал между Москвой и Пекином, спровоцированный грубыми действиями пограничников РФ в отношении граждан КНР. При этом, хоть глава МИД Китая Ван И обсудил на днях с российским коллегой Сергеем Лавровым войну в Украине, какой-либо явной смены позиции Пекина не просматривается. Как и в заявлении китайского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Что можно сказать о китайском факторе российско-украинской войны на данный момент? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



