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ВСУ совершили чудо: в Пентагоне сделали заявление об украинском контрнаступлении

США продолжат работать с украинскими войсками

сегодня, 15:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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ВСУ уже буквально совершили чудо, сумев отбросить россиян на оборонные позиции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Пентагона Пэт Райдер.

ВСУ совершили чудо: в Пентагоне сделали заявление об украинском контрнаступлении

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Спикер назвал ситуацию на фронте в Украине далекой от идеальной, но такой, которая обнадеживает, ведь украинские войска не только держат удар, но и продолжают отбрасывать россиян. 


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Пэт Райдер напомнил прогноз США, где изначально предупреждали, независимо от даты старта контрнаступления ВСУ, это будет очень тяжелая работа, украинцам придется пережить тяжелое сражение.

При этом Райдер добавил, что Вашингтоне не меняет своей позиции. СШАВ и дальше будут помогать украинским защитникам, как обеспечением, так и с оружием, обучением личного состава.

"Никто в здравом уме никогда не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонную позицию, что именно по себе является чудом из-за состояния украинской армии во время вторжения России", — отметил спикер.

Он подчеркнул, у украинских военных уже есть целый ряд выдающихся операций, которые закончились успешно. Это заслуживает самой высокой похвалы.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие третий месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3490413/pentagon-press-secretary-air-force-brig-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/
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