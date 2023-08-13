Россияне утверждают, что сдали свои позиции и выходят из важного направления

Российские оккупанты утверждают, что под давлением украинских сил они вынуждены были покинуть поселок Урожайное, Донецкой области. Несколько недель назад ВСУ освободили соседнее Старомайорское.

Украинские военные атакуют позиции окупантов. Фото из открытых источников

В своих Telegram-каналах россияне жалуются, что покинули Урожайное. По их сообщениям украинская армия постоянно атаковала российские позиции с помощью артиллерии и дронов. Россияне указывают, что ситуация для них опасна, и они надеются, что украинские силы не бросят на это направление свои десантные войска. Пока официально подтверждения об освобождении Урожайного нет.

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Вместе с тем, СМИ указывают на важность этого направления для украинского контрнаступления. Согласно сообщениям военных аналитиков, украинских властей и российских военкоров, Украина получила тактические успехи вблизи Старомайорского.

Это направление считается главным во время контрнаступления, ведь оно позволит ВСУ выйти к Бердянску и Мариуполю, что отрежет сухопутные поставки в Крым. В то время как атаки на Крымский мост и затопления судов сделали другие направления снабжения России опасными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу Института изучения войны российские войска пытаются отвлечь внимание ВСУ и распылить украинские силы. Российские военкоры заявляют об успехах на Купянском направлении, однако специалисты ISW указывают, что визуально не заметили подтверждения российских заявлений.

Также "Комментарии" писали, что в Нацгвардии назвали город, ставший главным эпицентром боевых действий. Подобную позицию высказывал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, указавший город, который собираются захватить российские силы.