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Россияне утверждают, что сдали свои позиции и выходят из важного направления

Украинские военные заставили российские силы покинуть очередной населенный пункт, позволяющий ВСУ продвигаться дальше.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Российские оккупанты утверждают, что под давлением украинских сил они вынуждены были покинуть поселок Урожайное, Донецкой области. Несколько недель назад ВСУ освободили соседнее Старомайорское.

Россияне утверждают, что сдали свои позиции и выходят из важного направления

Украинские военные атакуют позиции окупантов. Фото из открытых источников

В своих Telegram-каналах россияне жалуются, что покинули Урожайное. По их сообщениям украинская армия постоянно атаковала российские позиции с помощью артиллерии и дронов. Россияне указывают, что ситуация для них опасна, и они надеются, что украинские силы не бросят на это направление свои десантные войска. Пока официально подтверждения об освобождении Урожайного нет.


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Вместе с тем, СМИ указывают на важность этого направления для украинского контрнаступления. Согласно сообщениям военных аналитиков, украинских властей и российских военкоров, Украина получила тактические успехи вблизи Старомайорского.

Это направление считается главным во время контрнаступления, ведь оно позволит ВСУ выйти к Бердянску и Мариуполю, что отрежет сухопутные поставки в Крым. В то время как атаки на Крымский мост и затопления судов сделали другие направления снабжения России опасными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу Института изучения войны российские войска пытаются отвлечь внимание ВСУ и распылить украинские силы. Российские военкоры заявляют об успехах на Купянском направлении, однако специалисты ISW указывают, что визуально не заметили подтверждения российских заявлений.

Также "Комментарии" писали, что в Нацгвардии назвали город, ставший главным эпицентром боевых действий. Подобную позицию высказывал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, указавший город, который собираются захватить российские силы.



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