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Оккупанты за ночь трижды атаковали Одессу: что известно

Враг атаковал Одессу "Шахедами"и " Калибрами"

сегодня, 07:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска ночью 14 августа трижды ударили по Одессе. Силы ПВО уничтожили 15 ударных БПЛА и 8 ракет типа "Калибр", обломки сбитых ракет повредили супермаркет и общежитие, предварительно пострадали три человека. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Оккупанты за ночь трижды атаковали Одессу: что известно

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в официальном сообщении.


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Отмечается, что противник сознательно атаковал центральную часть Одессы, подвергая опасности мирное население. Именно поэтому хоть ракеты и были сбиты, их обломки упали на общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Возник пожар. Из-за взрывной волны серьезно повреждены окна и балконы в нескольких зданиях и побиты припаркованные рядом автомобили.

Отмечается, что на двух объектах вспыхнул огонь, ликвидацией которого занялись пожарные.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Очередные удары по полуострову были нанесены в ночь на 12 августа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему Шольц и Байден против поставок дальнобойных ракет Украине – когда ситуация изменится.



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Источник: https://t.me/SJTF_Odesa/108
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