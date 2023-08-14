Оккупанты за ночь трижды атаковали Одессу: что известно

Российские захватнические войска ночью 14 августа трижды ударили по Одессе. Силы ПВО уничтожили 15 ударных БПЛА и 8 ракет типа "Калибр", обломки сбитых ракет повредили супермаркет и общежитие, предварительно пострадали три человека. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в официальном сообщении.

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Отмечается, что противник сознательно атаковал центральную часть Одессы, подвергая опасности мирное население. Именно поэтому хоть ракеты и были сбиты, их обломки упали на общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Возник пожар. Из-за взрывной волны серьезно повреждены окна и балконы в нескольких зданиях и побиты припаркованные рядом автомобили.

Отмечается, что на двух объектах вспыхнул огонь, ликвидацией которого занялись пожарные.

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