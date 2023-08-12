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У Крымского моста развевается дым – в районе Керчи раздались взрывы

Российские "власти" заявляют о сбитии двух ракет над Крымским мостом

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Крыму, в районе Керчи, раздаются сильные взрывы. Над Керченским мостом подымается дым. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Крым.Реалии".

У Крымского моста развевается дым – в районе Керчи раздались взрывы

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Как пишет издание, местные жители в сети утверждают о звуках взрывов в районе Керчи.


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Между тем сетью распространяются фото и видео с Крымским мостом, над которым развевается дым. В частности, оккупанты движение автотранспорта временно приостановили.

В то же время так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил в сети, что в районе Керченского пролива силами ПВО России были сбиты две ракеты. Представитель оккупантов уверяет, что Крымский мост не поврежден и вскоре движение по нем будет возобновлено. 

Украина пока никак не комментирует ситуацию, если не считать тонкий намек главы Офиса президента Андрея Ермака, который в это время опубликовал у себя в Телеграмм песню английской группы The Beatles "Yellow Submarine".                                                            

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Очередные удары по полуострову были нанесены в ночь на 12 августа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/krymrealii/24492
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