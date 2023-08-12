У Крымского моста развевается дым – в районе Керчи раздались взрывы

Во временно оккупированном Крыму, в районе Керчи, раздаются сильные взрывы. Над Керченским мостом подымается дым. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Крым.Реалии".

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Как пишет издание, местные жители в сети утверждают о звуках взрывов в районе Керчи.

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Между тем сетью распространяются фото и видео с Крымским мостом, над которым развевается дым. В частности, оккупанты движение автотранспорта временно приостановили.

В то же время так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил в сети, что в районе Керченского пролива силами ПВО России были сбиты две ракеты. Представитель оккупантов уверяет, что Крымский мост не поврежден и вскоре движение по нем будет возобновлено.

Украина пока никак не комментирует ситуацию, если не считать тонкий намек главы Офиса президента Андрея Ермака, который в это время опубликовал у себя в Телеграмм песню английской группы The Beatles "Yellow Submarine".

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