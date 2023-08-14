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Украина идет вперед на двух участках фронта: подробности от ISW

ВСУ продвинулись в западной части Донецка - восточной части Запорожской области и в западной части Запорожской области

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские войска 13 августа провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись вперед на западе Донецкой – востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Украина идет вперед на двух участках фронта: подробности от ISW

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Как напоминают в ISW, согласно сообщению Генштаба Украины, украинские войска вели наступательные операции на Бердянском (западная часть Донецка – восточная часть Запорожской области) и мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлениях и добились частичного успеха в районе Роботино (западная часть Запорожской области, 13 км к югу от Орихова). Несколько российских источников заявили 12 августа, что российские войска отошли из Урожайного (в районе Донецко-Запорожской области), хотя многие российские источники опровергли эти утверждения 13 августа.


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Аналитики ISW отмечают, что пока у них нет подтверждения того, что российские силы полностью выведены из Урожайного, и они, вероятно, в настоящее время занимают позиции, по крайней мере, в южной части населенного пункта.

Также отмечается, что российское информационное пространство акцентирует внимание на успехах украинцев в Урожайном, чтобы подчеркнуть низкий моральный дух русских и проблемы с командованием в этом районе.

"Александр Ходаковский, командир батальона "Восток", оборонявшегося под Урожайным, ссылался на слова командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского, что Россия не может победить в обороне, а Ходаковский жаловался, что Россия слишком рано израсходовала свои ресурсы в войне, а теперь необходимо сделать паузу, чтобы накопить ресурсы для новой операции, что указывает на признание того, что гибкая оборона России в этом районе имеет свои ограничения", — отмечают в ISW.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-13-2023
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