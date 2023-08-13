Российский корабль открыл огонь в сторону торгового судна в Черном море

Российский военный корабль произвел предупредительные выстрелы по грузовому судну под флагом Палау в Черном море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Грузовое судно Sukru Okan. Фото из открытых источников

Министерство обороны РФ обнародовало заявление в котором указывается, что военный корабль "Василий Быков", патрулирующий в Черном море, произвел предупредительные выстрелы в сторону торгового корабля Sukru Okan. Согласно заявлению судно проигнорировало запрос россиян, требовавших произвести обыск корабля.

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"Для принудительной остановки судна был открыт упреждающий огонь из автоматического оружия", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

После обстрелов российские военные использовали вертолеты Ка-29 и взошли на палубу Sukru Okan. Они провели обыски и покинули судно.

Россияне утверждают, что судно Sukru Okan с портовой пропиской в Стамбуле направилось в украинский порт в Измаиле.

Напомним, что 17 июля Россия покинула Черноморскую зерновую инициативу, позволяющую Украине после проверок российских инспекций безопасно экспортировать товары. Таким шагом Россия пытается осуществить блокаду черноморских портов Украины, а Минобороны утверждало, что будет проводить проверки кораблей, двигающихся в сторону украинских портов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные аналитики считают необходимым для Запада готовить украинские войска к длительному противостоянию против России.

Также "Комментарии" писали, что диктатор Владимир Путин попал в ловушку Украины после выхода России по Черноморской зерновой инициативе.