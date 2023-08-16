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Названа главная цель российских беспилотников на юге Украины

Глава Одесской областной государственной администрации назвал главную цель российских дронов.

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Россия продолжает активно атаковать южную территорию Украины после выхода из зернового соглашения. Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер назвал главную цель российских дронов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление украинского чиновника в Telegram-канале Одесской ОВА.

Названа главная цель российских беспилотников на юге Украины

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер


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По словам Олега Кипера, россияне в ночь на 16 августа совершили две атаки дронами по Одесщине.

"Основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области", — сообщил глава Одесской ОВА.

Кипер указал, что из-за российских ударов на одном из дунайских портов пострадали зернохранилища и складские помещения. Пожар, возникший из-за ракетных обстрелов оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

Известно, что украинские силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 11 российских дронов.

Напомним, что в середине июля Россия отказалась продлевать зерновое соглашение и начала атаковать украинскую портовую инфраструктуру. Аналитики указывают, что цель таких действий – остановить экспорт украинского зерна, а увеличить российский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик рассказал, с какими проблемами столкнется Россия, если попытается осуществить полную блокаду Украины в Черном море.

Также "Комментарии" писали, что российский корабль открыл огонь в сторону торгового судна в Черном море. Цель таких действий россиян проверить иностранное судно, транспортирующее товары из Украины. Военный аналитик полковник Петр Черник указывает, что такими провокациями россияне пытаются опробовать НАТО.



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Источник: https://t.me/odeskaODA/2374
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