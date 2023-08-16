США включились в переговоры: как Вашингтон пытается расширить экспорт зерна из Украины

Пока что давление на Россию не срабатывает и в Москве по-прежнему не намерены возвращаться к зерновому соглашению. Поэтому США ищут альтернативные пути для экспорта зерна из Украины. Активнее всего по этому вопросу Вашингтон сотрудничает с Анкарой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, США проводят постоянные переговоры с Турцией, Украиной, рядом других стран, чтобы увеличить экспорт украинского зерна. Согласно тех договорённостей, которые уже есть, к октябрю Украина наладит экспорт 4 млн тонн зерна в месяц по Дунаю. Большая часть агропродукции будет направляться в румынские порты, а уже оттуда – в другие пункты назначения.

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В Вашингтоне возлагают большие надежды на порты на Дунае. Именно поэтому, как вариант, США даже допускают военное сопровождение судов. При этом США хранят в строгом секрете информацию о других вариантах экспорта украинского зерна, как и то, какие еще страны задействованы в переговорах, кроме Турции и Украины.

СМИ отмечает, Киев и его союзники готовятся к сценарию, по которому Россия не вернется к "зерновому соглашению". Параллельно Турция пытается задействовать все свои рычаги влияния, чтобы Россия вернулась в сделку.

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