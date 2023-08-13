Возможен ли морской зерновой коридор без РФ – о чем говорит заявление Офиса президента

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Кравцев Сергей
В Офисе президента Украины считают, что, если РФ не вернется в зерновое соглашение, морской зерновой коридор заработает и без нее. Согласны ли с такими утверждениями? Каковы шансы, что Россия вернется к договоренностям? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук уверен, что всё зависит от переговорного процесса. Но Украина, подчеркивает он, не останавливается и продолжает действовать.
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В настоящее время, продолжает он, Вооруженными силами Украины проложен маршрут, дающий возможность кораблям, которые еще с начала полномасштабного вторжения оставались в портах Большой Одессы, выходить.
Политтехнолог Петр Охотин рассуждает так:
По мнению эксперта, информация о запуске альтернативного канала экспорта зерна – это, прежде всего, свидетельство того, что украинское руководство находится в постоянном поиске приближающих победу решений.
По мнению народного депутата VIII созыва, президента Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонида Козаченко, вариант, когда можно обойтись без РФ, применяя военные средства для возможности двигаться кораблям, груженым украинским зерном, наша страна вряд ли вытянет сама.
Объемы там – около 7 млн тонн. И страховка обойдется в сотни миллионов долларов, может даже превысить миллиард, отмечает Леонид Козаченко.
Эксперт уверен – если бы эти три страны предоставили свои военные корабли для охраны зернового коридора, РФ не решилась бы напасть. Более того, сама она имела бы от них некие гарантии безопасности.
"Это – более реалистичный вариант, – уверен Леонид Козаченко. – Украинская аграрная конфедерация (УАК) и еще 20 крупнейших отечественных аграрных ассоциаций обратились с соответствующими просьбами к руководству Франции, Великобритании. Но ответа пока не получили. Если эта идея найдет поддержку, мы спасем и нашу экономику от больших потерь, и мир от продовольственного кризиса, чреватого резким ростом цен, а кое-где и голодом".
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