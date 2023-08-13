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Возможен ли морской зерновой коридор без РФ – о чем говорит заявление Офиса президента

ВСУ проложен маршрут, дающий возможность кораблям, которые еще с начала полномасштабного вторжения оставались в портах Большой Одессы, выходить

сегодня, 12:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Офисе президента Украины считают, что, если РФ не вернется в зерновое соглашение, морской зерновой коридор заработает и без нееСогласны ли с такими утверждениями? Каковы шансы, что Россия вернется к договоренностям? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Возможен ли морской зерновой коридор без РФ – о чем говорит заявление Офиса президента

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

Мы разрабатываем альтернативные пути – как по Дунаю, так и по сухопутным маршрутам

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук уверен, что всё зависит от переговорного процесса. Но Украина, подчеркивает он, не останавливается и продолжает действовать.


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"Мы разрабатываем альтернативные пути – как по Дунаю, так и по сухопутным маршрутам. Это показатель того, что те обязательства, которые мы на себя как государство взяли, выполняем: продаем и заботимся о продовольственной безопасности", – поясняет эксперт.

В настоящее время, продолжает он, Вооруженными силами Украины проложен маршрут, дающий возможность кораблям, которые еще с начала полномасштабного вторжения оставались в портах Большой Одессы, выходить.

"Там не так безопасно, потому что многое заминировано, – отмечает Денис Марчук. – Но с поддержкой партнеров, членов НАТО и непосредственно Турции и ООН как подписантов Стамбульского соглашенияя более чем уверен, что возможно было бы это делать и без России".

Никто не собирается сдавать интересы Украины ни в рамках зернового соглашения, ни в рамках более широких договоренностей

Политтехнолог Петр Охотин рассуждает так:

"В войне побеждает тот, кто умеет принимать асимметричные, неожиданные решения. Сообщение о возможном запуске зернового коридора означает, что Украина ищет именно такие, нестандартные ходы, которые смогут отбить желание у Путина играть мускулами".

По мнению эксперта, информация о запуске альтернативного канала экспорта зерна – это, прежде всего, свидетельство того, что украинское руководство находится в постоянном поиске приближающих победу решений.

"Следовательно, никто не собирается сдавать интересы Украины ни в рамках зернового соглашения, ни в рамках более широких договоренностей", – уверен Петр Охотин.

У нас не найдется столько средств, чтобы страховать все корабли, которые решат перевозить украинское зерно

По мнению народного депутата VIII созыва, президента Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонида Козаченко, вариант, когда можно обойтись без РФ, применяя военные средства для возможности двигаться кораблям, груженым украинским зерном, наша страна вряд ли вытянет сама.

"Собственники кораблей, которые перевозят зерно, будут требовать стопроцентно страхование таких рисков, – поясняет эксперт. – А у нас не найдется столько средств, чтобы страховать все корабли, которые решат перевозить украинское зерно".

Объемы там – около 7 млн тонн. И страховка обойдется в сотни миллионов долларов, может даже превысить миллиард, отмечает Леонид Козаченко.

"Куда логичнее, – считает он, – чтобы к обеспечению безопасности морского зернового коридора приобщились такие страны как Франция, Великобритания (они в ответе за свои постколониальные страны Африки, по которым больно бьет прекращение зерновой сделки), Китай (ему важно думать о собственной продовольственной безопасности, к тому же, учитывая его амбиции в Африке, такой шаг был бы очень позитивно воспринят и там)".

Эксперт уверен – если бы эти три страны предоставили свои военные корабли для охраны зернового коридора, РФ не решилась бы напасть. Более того, сама она имела бы от них некие гарантии безопасности.

"Это – более реалистичный вариант, – уверен Леонид Козаченко. – Украинская аграрная конфедерация (УАК) и еще 20 крупнейших отечественных аграрных ассоциаций обратились с соответствующими просьбами к руководству Франции, Великобритании. Но ответа пока не получили. Если эта идея найдет поддержку, мы спасем и нашу экономику от больших потерь, и мир от продовольственного кризиса, чреватого резким ростом цен, а кое-где и голодом".

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Источник: https://comments.ua/
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