Какое новое задание у Кремля есть для Вагнера – где наемники вскоре проявят себя

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Кравцев Сергей
В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что часть ЧВК "Вагнера" выводят из Беларуси в РФ. По мнению аналитиков, это может говорить о том, что ряд договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и руководителем вагнеровцев Евгением Пригожиным после июньского бунта наемников были нарушены. Тем временем Польша продолжает укреплять границу с Беларусью из-за угрозы вероятных провокаций, в том числе с участием вагнеровцев. Что за игры происходят между армией наемников, Москвой и Минском? Как в итоге могут использовать вагнеровцев? Есть ли вероятность распада этой группировки, причисленной рядом стран к террористическим организациям? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
ЧВК Вагнера. Фото: из открытых источников
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поясняет:
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По словам эксперта, ЧВК "Вагнер" была и остается боевым отрядом Кремля, который он использует там, где считает нужным. Так что о его расформировании речь не идет.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук думает, что вся история с якобы походом вагнеровцев с территории Беларуси в Польшу – это была в значительной мере информационная спецоперация, направленная против государств НАТО.
То, что изначально формировалось как персональная армия Путина, которую доверили Пригожину (на тот момент — доверенное лицо российского диктатора), сейчас уже очевидно таким доверием не пользуется, считает Петр Олещук. В то же время, отмечает политолог, в этой ЧВК немало профессиональных военных, которых можно использовать в Африке, в той же Беларуси и так далее.
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