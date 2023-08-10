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Какое новое задание у Кремля есть для Вагнера – где наемники вскоре проявят себя

Доверия между Путиным и Пригожиным уже нет

сегодня, 16:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что часть ЧВК "Вагнера" выводят из Беларуси в РФПо мнению аналитиков, это может говорить о том, что ряд договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и руководителем вагнеровцев Евгением Пригожиным после июньского бунта наемников были нарушены. Тем временем Польша продолжает укреплять границу с Беларусью из-за угрозы вероятных провокаций, в том числе с участием вагнеровцев. Что за игры происходят между армией наемников, Москвой и Минском? Как в итоге могут использовать вагнеровцев? Есть ли вероятность распада этой группировки, причисленной рядом стран к террористическим организациям? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Какое новое задание у Кремля есть для Вагнера – где наемники вскоре проявят себя

ЧВК Вагнера. Фото: из открытых источников

Сейчас у Кремля открылось новое важное направление – Нигер и поддержка военного переворота там

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поясняет:


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"Во-первых, договоренности Путина с Пригожиным гарантировано будут нарушаться, потому что обе стороны – чекист и зэк – в силу менталитета считают обман партнера доблестью. Во-вторых, как раз перемещение вагнеровцев из Беларуси о нарушениях договоренностей не свидетельствует".

По словам эксперта, ЧВК "Вагнер" была и остается боевым отрядом Кремля, который он использует там, где считает нужным. Так что о его расформировании речь не идет.

"Пригожин все еще полезен коллективному путину, о чем говорит то, что он до сих пор живой, – отмечает Александр Кочетков. – Беларусь для "Вагнера" – это база для отдыха и переформирования. Наемников могут использовать для незначительных провокаций на границе с ПольшейНо сейчас у Кремля открылось новое важное направление — Нигер и поддержка военного переворота там. Вполне возможно, что наемников срочно перебрасывают в Африку. Что, кстати, полностью совпадает с чаяниями вагнеровцев, которые мечтают оказаться как можно дальше от Украины".

История с перемещением ЧВК "Вагнер" в Беларусь должна была быть некой фикцией

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук думает, что вся история с якобы походом вагнеровцев с территории Беларуси в Польшу – это была в значительной мере информационная спецоперация, направленная против государств НАТО.

"Таким образом их пытались напугать, подтолкнуть к уменьшению уровня поддержки Украины, – поясняет он. – Пока нельзя сказать, что это привело к ожидаемым Кремлем результатам. Но проблема вагнеровцев, безусловно, сохраняется".

То, что изначально формировалось как персональная армия Путина, которую доверили Пригожину (на тот момент — доверенное лицо российского диктатора), сейчас уже очевидно таким доверием не пользуется, считает Петр Олещук. В то же время, отмечает политолог, в этой ЧВК немало профессиональных военных, которых можно использовать в Африке, в той же Беларуси и так далее.

"Вероятно, история с перемещением ЧВК "Вагнер" в Беларусь должна была быть некой фикцией. Но у Путина всё меньше опытных военных — и окончательно терять данный ресурс он не хочет. При этом, подчеркиваю, доверия между ним и Пригожиным уже нет. Резюмируя: Кремль будет пытаться использовать вагнеровцев в своих интересах, в том или ином месте. Те же провокации на белорусско-польской, белорусско-литовской границе будут продолжаться, – прогнозирует политолог. – Не исключены даже какие-то обстрелы с целью проверить стойкость границ НАТО. На данный момент ситуация в развитии".

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