logo

BTC/USD

29565.15

ETH/USD

1852.56

LTC/USD

84.04

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Договоренности между Путиным и Пригожиным нарушены: почему Вагнер возвращается в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Договоренности между Путиным и Пригожиным нарушены: почему Вагнер возвращается в РФ

Отмечается, что, в первую очередь, вагнеровцы прибудут в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области

сегодня, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Вероятное начало отхода боевиков ЧВК "Вагнера" из Беларуси обратно в РФ говорит о том, что ряд договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным после вооруженного бунта были нарушены. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете ISW.

Договоренности между Путиным и Пригожиным нарушены: почему Вагнер возвращается в РФ

ЧВК Вагнера. Фото: из открытых источников

В Институте изучения войны отмечают, что ранее неназванный источник в правительстве РФ заявил, что ЧВК "Вагнера" проводит свой первый этап вывода из Беларуси путем переброски групп численностью от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области, а второй этап начнется после 13 августа.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Вероятно, наемники "Вагнера" могут покинуть Беларусь, потому что Александр Лукашенко отказался их финансировать, когда он обнаружил, что РФ не будет компенсировать их заработную плату, как он, очевидно, ожидал. При этом, небольшая группа инструкторов "Вагнера" останется в Беларуси для обучения белорусских сил.

На данный момент аналитики ISW не наблюдали визуальных свидетельств ухода сил "Вагнера" из Беларуси. Источник заявил, что боевики, которые не были переброшены в Ливию, 6 августа "срочно" ушли в отпуск в Россию с обязанностью поддерживать связь, поскольку в любой момент могут поступить новые приказы.

Также в отчете говорится, ВСУ 9 августа продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, а на отдельных участках продвинулись вперед.

В РФ пытаются реабилитировать номинального заместителя командующего театром военных действий в Украине генерала армии Сергея Суровикина.

Российские источники утверждали, что плохие правила техники безопасности привели к взрыву возле Загорского оптико-механического завода 9 августа.

Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на рубеже Авдеевка-Донецк.

Российские силы могли перебрасывать военную технику через Казахстан в Россию, но ISW не обнаружил видеозаписи с геолокацией, подтверждающей эти сообщения.

Российские официальные лица, похоже, выдвигают условия для оправдания возможной необходимости отмены или переноса региональных выборов на оккупированных территориях в случае успеха украинского контрнаступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — готов ли Кремль начинать переговоры по возобновлению зерновой сделки: в ISW дали ответ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-9-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!