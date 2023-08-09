Какой сигнал Запад получил от РФ – чего ожидать после переворота в Нигере

В Нигере, где в двадцатых числах июля произошел переворот, в результате которого демократически избранный президент Мохамед Базум был отстранен от правления военной хунтой, основная часть населения якобы поддерживает путчистов. По крайней мере, так уверяет издание The Economist со ссылкой на результаты соцопроса компании Premise Data. Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые ранее выдвинули ультиматум нигерийским путчистам, на военную интервенцию пока не решились. А переговоры, которые даже США пытались провести с хунтой, результата не дали. Между тем, в происходящих в последнее время в Африке волнениях (госперевороты в Гвинее, Мали, Буркина-Фасо, Нигере), попытке переворота в Сьерра-Леоне, явно прослеживается российский след. Может ли это подтолкнуть Запад к более активным действиям по свержению путинского режима, поражению РФ в войне против Украины? Ведь Кремль уже откровенно ломает и без того зыбкую международную систему глобальной безопасности, разжигая пламя войны и переворотов. Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Военный переворот в Нигере. Фото: из открытых источников

Перевороты, провоцируемые Россией, происходят в самых нищих африканских странах

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

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если не будет восстановлен конституционный строй (не исключено, что военным путем за счет заинтересованных в этом соседних стран). Но я бы не расценивал такие "вложения" как что-то глобальное и сверхдоходное". "Происходит естественный процесс перераспределения сфер влияния. Там задействованы и Китай, и США, и Франция, и Россия, которая в последнее время "отжимает" именно, скажем так, французские регионы в Африке. Теперь уже нет такого тотального влияния Франции на часть Африки, как было еще 20-30 лет назад. Идет переосмысление колониального прошлого, подогреваемое российской пропагандой. Центральноафриканскую республики, Мали практически полностью контролирует РФ через тех же вагнеровцев. Да, это дает Кремлю голоса данных стран при голосовании в ООН. Да, получен доступ к ряду полезных ископаемых. Да, в Нигере есть урановые залежи, потеря которых ударит по Франции

Эксперт обращает внимание, что перевороты, провоцируемые Россией, происходят в самых нищих африканских странах. Где можно подкупить практически кого угодно. Чем РФ и пользуется.

"Фактически – Западу послан очередной сигнал, что противостояние с РФ имеет принципиальное значение не только для Украины или восточной Европы, но и для всего демократического мира. Россия будет гадить ему. Везде и всюду. Создавая дестабилизации там, куда сможет дотянуться и где ей позволят, – прогнозирует Алексей Голобуцкий. – Как это было с Сирией, где конкретно Путин принял решение поддержать диктаторский режим Асада ради противостояния с Западом. И конкретного по его указаниям российские войска сносили напрочь жилые кварталы, спровоцировав миграционный кризис, в котором чуть не захлебнулась Европа. Жаль, что та ситуация не заставила Запад уже тогда действовать жестче по отношению к РФ. В итоге та пошла дальше, решившись на полномасштабное вторжение в Украину со всеми вытекающими...".

Теперь, констатирует эксперт, вагнеровцы захватывают для России Западную Африку.

"Думаю, Запад рано или поздно решится на более жесткую конфронтацию с Россией. Просто для него это куда более отодвинутый во времени процесс, чем в РФ, где решения может принять один человек", – отмечает Алексей Голобуцкий.

После ситуации в Нигере у европейцев и американцев должно появиться больше оснований, чтобы действовать

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко согласен с тем, что Европа, США долго раскачиваются.

"Для большей активизации противодействия России (путем усиления поддержки Украины, антироссийских санкций и так далее) тем же странам НАТО нужны были почему-то новые и новые эскалации, провоцируемые Кремлем. И они, похоже, их дождались".

По мнению эксперта, выход РФ из зерновой сделки с созданием кризиса на мировом рынке продовольствия, перебазирование ядерки и вагнеровцев в Беларусь с "раскачиванием" ситуации в двух приграничных с ней странах НАТО – Польшей и Литвой, провоцирование переворотов в Африке – звенья одной цепи по подрыву путинским режимом остатков глобальной системы безопасности.

"Всё это дает европейцам и американцам больше оснований, чтобы действовать. Не просто обсуждать или осуждать, а именно действовать, – уверен Сергей Дойко. – Адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, с которым я часто обсуждаю американский внешнеполитический и внутриполитический вектор, уверяет, что в США чувствуется некоторое ослабевание поддержки Украины (прежде всего – из-за наших постоянных коррупционных скандалов как с теми же военкомами и нардепами). Но далеко не такое, как трубят российские пропагандисты, уверяя, что Вашингтон чуть ли не отворачивается от Киева, пророча Украине судьбу Афганистана, где лишенная поддержки Запада власть была быстро сметена талибами. На самом деле, по мнению Ванетика, американские власти ни в коем случае не позволят себе второго Афганистана в ситуации с Украиной. И будут, как и обещали, помогать нам вплоть до окончания российско-украинской войны. Нет сомнений, что и после".

Эксперт считает, что выявление всё новых и новых российских следов в тех или иных дестабилизациях будет подталкивать ЕС, Великобританию, США, Канаду и прочих представителей демократического мира именно к действиям, а точнее – активным противодействиям РФ и игре на упреждение.

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