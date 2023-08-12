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У Зеленского заинтриговали анонсом: "зерновой коридор" заработает без России

Украина пытается решить две задача – сухопутные коридоры для экспорта зерна, и возобновление транспортировки по Черному морю

сегодня, 15:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин понял, что любые "инциденты" в Черном море обойдутся ему очень дорого, и потому шансы на нормальную работу "зернового коридора", запущенного без участия Москвы, есть. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в стриме озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского заинтриговали анонсом: "зерновой коридор" заработает без России

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

"На мой взгляд, Россия начинает осознавать что черноморская акватория – это не море внутренний юрисдикции. И что будет очень больно. И президент кстати Украины сказал же очень четко: будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и к концу войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского Северного и Балтийского флотов не будет", – отметил Подоляк.


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Советник напомнил, что Украина уже готовится к тому, чтобы задействовать морские пути для экспорта зерна.

"Что касается собственно зерновой сделки, безусловно, мы пытаемся решить две задача. Первая – сухопутные коридоры, они не позволяют в таком объёме вывозить зерно (18 млн тонн было вывезено в течение работы этого зернового коридора). [Второе] – сейчас мы обсуждаем возможность, готовим судно, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках нашего соответствующего до сих пор юридического – договоренности с ООН и с Турецкой Республикой. Попытаемся задействовать даже водный коридор", – сказал Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов: подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало – новый этап войны и торги вокруг зерновой сделки: почему Москве придется уступить.



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