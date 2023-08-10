logo

BTC/USD

29505.46

ETH/USD

1850.08

LTC/USD

83.80

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов: подробности

Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих с и в украинские порты

сегодня, 12:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украина открыла в Черном море коридоры для гражданских торговых судов. При этом военные предупреждают о рисках и угрозе со стороны страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов: подробности

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Ранее эти маршруты были Киев предложил для Международной морской организации. В ответ Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство.

Также IМО призвала Россию соблюдать международные конвенции и не угрожать судоходству в Черном море.

Указанные маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

К проходу допускается суда, владельцы или капитаны которых официально согласились плавать в текущих условиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры со сторонами по возобновлению Черноморского зернового соглашения (откуда Россия вышла 17 июля), но решение этой проблемы якобы "зависит от выполнения западными странами своих обещаний". В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что нейтральная Бразилия способна вернуть Россию к зерновому соглашению. О чем говорят эти "переводы стрелок"? Кто (что) реально может подтолкнуть РФ к возвращению к зерновому соглашению? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кулеба заявил, что Эрдоган способен вернуть зерновое соглашение, но есть нюанс.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02D9pg8jFFhQuMhPTfHCm7Ma114Pev5M5q2ye83KWgSnuo9SNMMeKJHNQwBCMqXn9Bl?locale=uk_UA
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!