Новый этап войны и торги вокруг зерновой сделки: почему Москве придется уступить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры со сторонами по возобновлению Черноморского зернового соглашения (откуда Россия вышла 17 июля), но решение этой проблемы якобы "зависит от выполнения западными странами своих обещаний". В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что нейтральная Бразилия способна вернуть Россию к зерновому соглашению. О чем говорят эти "переводы стрелок"? Кто (что) реально может подтолкнуть РФ к возвращению к зерновому соглашению? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Мы плавно переходим к новому этапу войны и еще одному пункту в глобальной повестке – это безопасность в Черноморском бассейне

Политический эксперт Александр Антонюк уверен, что зерновая сделка – это не решение, а повод.

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Для России – через террор в отношении Украины спровоцировать продовольственный кризис, которым Кремль шантажирует цивилизованный мир.

"Таким образом, российские террористы рассчитывают, что им удастся продвинуть условия о снятии санкций с отдельных финансовых структур и отраслей, а также выиграть время в войне на истощение нас, а также политическое усиление сил в странах Запада, декларирующих симпатию Кремля (а, следовательно, достичь выгодных позиций относительно принуждения западными союзниками Украины сесть за стол "переговоров", а точнее – капитуляции)", – поясняет эксперт.

Для цивилизованного мира – повод (через давление и привлечения "нейтральных" стран к последнему) оттянуть во времени прямое столкновение с РФ в противостоянии в черноморском бассейне.

Для Украины – повод намекнуть РФ (что уже было сделано), что в морской бой можно играть вдвоем.

"Тот факт, что мы таким намеком демонстрируем наши потенциальные возможности поражать российский морской флот и также бить по их инфраструктуре – уже создает проблемы в экономической и логистической деятельности России в Черном море. Та же цена фрахта будет расти из-за увеличения страховых взносов. А при горячей фазе морского боя может вообще поставить под угрозу привлекательность такой деятельности", – отмечает Александр Антонюк.

Он уверен, что мы плавно переходим к новому этапу войны и, по сути, еще одному пункту в глобальной повестке – это безопасность в Черноморском бассейне.

"По моему глубокому убеждению – зерновое соглашение как политико-экономическое давление, предмет взаимодействия и сдерживания – уже себя практически исчерпало. Поскольку "умиротворение" террориста дает ему больше мотивации к агрессивным действиям и увеличения своих геополитических амбиций, – подчеркивает эксперт. – Именно поэтому считаю, что это соглашение является хорошим поводом начать планировать новую реальность, задача которой – создать все возможные предпосылки для реализации политики безопасности в Черном море. Учитывая позиции и планы РФ по оккупации и ликвидации Украины, включая оккупацию наших акваторий в море, а также наши планы по сохранению нашей государственности и деоккупации наших территорий – отсюда следует простой вывод: "Морской бой" в Черном море – это неотвратимая реальность".

Кремлю придется вернуться в зерновое соглашение

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поделился таким комментарием:

"Россия – это страна, которая активно манипулирует в ООН, в БРИКС, имеет сеть формальных и неформальных партнеров, в том числе по торговле нефтью. Бразилия, Китай также играют во что-то подобное, но не столь явно. Зерновые, продовольственные вопросы – то, что хоть как-то позволяет ООН сохранять лицо. Мол, смотрите, мы не так бесполезны, как о нас говорят. Однако сейчас РФ подставляет всех и здесь. И те ее партнеры, союзники, которые были до широкомасштабного вторжения россиян в Украину и катастрофических последствий этого для многих, всё больше понимают, что с этой страной лучше не иметь дела. И – кто-то открыто, как некоторые африканские страны, кто-то не столь явно – предупреждают Кремль. Мол, если тот не прекратит провоцировать продовольственный кризис, у них не будет даже формального основания поддерживать РФ или быть условно нейтральными".

Как не смогла, напоминает эксперт, Германия, которая имела невероятно тесные связи с Россией, строила с ней "Северные потоки". Но, когда Путин открыто напал на Украину, даже Меркель пришлось прекратить свою пророссийскую риторику. Хоть экс-канцлер до сих пор не признала ошибок, в отличие от президента Штайнмайера, который покаялся за то, что не рассмотрел ранее звериного оскала путинской России.

"Я думаю, что под воздействием партнеров, продолжающих активно торговать с РФ (Китай, Индия, ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки), Кремлю придется вернуться в зерновое соглашение. Сейчас явно идут закулисные торги – как именно. Если Москва не уступит, все ее "серые партнеры" не смогут блокировать намерение ряда стран Запада еще больше закрутить санкционные гайки, устроить разгром российской армии в Украине что неминуемо приведет к краху путинского режима. Поскольку союзников становится всё меньше, а давление нарастает, выбора у Путина особо нет. Вряд ли даже самые лояльные к нему россияне готовы видеть свою страну вторым Ираном или Северной Кореей, – считает Ярослав Романчук. – Это точно вызовет ускоренный развал РФ. И если у Путина и его ближайшего окружения сохранились остатки разума, они продемонстрируют "жест доброй воли" и "во имя спасения мира от голода" вернутся в зерновую сделку".

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