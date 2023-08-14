О чем говорит терроризм РФ в Черном море – что могут изменить переговоры Эрдогана и Путина

После того, как патрулирующий в Черном море военный корабль РФ "Василий Быков" применил 13 августа предупредительные выстрелы для проверки грузового судна Sukru Okan, которое под флагом Палау двигалось в сторону украинского порта Измаил, Украина обратилась к ООН, призвав жестко отреагировать на очередные террористические действия России. Тем временем турецкая пресса сообщает, что российский диктатор Владимир Путин может в ближайшие дни посетить Турцию для встречи с ее лидером Реджепом Эрдоганом. Среди прочего будут обсуждать возможность восстановления зерновой сделки, не исключено, что в видоизмененном варианте. О чем говорят российские действия в Черном море? Какие ожидания от встречи Путина и Эрдогана? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Черное море. Фото из открытых источников

Происходит явная эскалация – страна-агрессор начала прямой терроризм в Черном море

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов акцентирует, что со стороны России произошло очередное грубое нарушение международного морского права.

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"Суда могут ходить в нейтральных водах. И у РФ нет права устраивать их досмотры. Фактически, сейчас россияне занимаются в Черном море терроризмом, морским пиратством, ООН безусловно, должна отреагировать на такие незаконные действия. Хотелось бы увидеть и реакцию со стороны НАТО. Ведь судно было греческим. А Греция – один из давних членов Альянса. Так что подобные российские бесчинства можно в какой-то мере считать и нападением на сам блок", – считает эксперт.

Кроме заявлений со стороны ООН и НАТО хотелось бы и действий, подчеркивает он. От Альянса – силовых. Чтобы такие инциденты не повторялись.

"Нельзя, чтобы незаконная попытка РФ монополизировать Черное море осталась без должного ответа", – уверен Николай Спиридонов.

К сожалению, продолжает он, вероятность возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля, сейчас значительно уменьшилась.

И на данный момент Черное море фактически стало зоной боевых действий. Но очевидно, что нужно стараться отыскать компромисс", – рассуждает эксперт. "Происходит явная эскалация. Страна-агрессор начала прямой терроризм в Черном море. Украина ответила атаками морских дронов

Комментируя грядущую встречу Путина с Эрдоганом, он отметил, что выглядит так, будто российский диктатор ищет точку опоры.

"Как говорят психологи — когда человек не уверен в себе, он держится за стол или стул. Так, кстати, зачастую в последнее время делает Путин. И встреча в Турции ему нужна, чтобы продемонстрировать, что хоть где-то он еще рукопожимаем, – поясняет Николай Спиридонов. – Ну, а Эрдоган преследует турецкие интересы. И за условный нейтралитет, а также продолжение торговли с Россией, будет продолжать пытаться получить с нее, изрядно ослабевшей, как можно больше".

Выстрел в сторону гражданского грузового судна – это очередное нарушение международного права

Политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Российский режим продолжает терроризировать мир угрозой продовольственного кризиса и голода. Выстрел в сторону гражданского грузового судна – это очередное нарушение международного права".

Эксперт уверен, что после этого поступка необходимо усилить санкционное давление на страну-агрессора.

"Абсолютно верно, что Украина сделала соответствующие заявления и обратилась в ООН, – говорит Сергей Быков. – Однако очень важно, чтобы международные организации и сами выступали проактивно".

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