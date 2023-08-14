Украина обратилась к ООН после очередного российского террора в Черном море

Действия Российской Федерации относительно остановки гражданского судна в Черном море является откровенным игнорированием прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход через территориальное море прибрежных стран. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Александр Кубраков. Фото из открытых источников

Министр сообщил, что официальный Киев уже обратился с требованием дать жесткий ответ на террор России в Черном море международных партнеров. А также ООН. В Украине считают, что реакция цивилизованного мира должна последовать молниеносно и должны быть приняты дополнительные жесткие меры в отношении России.

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Украина также озвучила свои рекомендации – гражданским суднам в Черном море следовать по маршруту исключительно в территориальных водах Турции, Румынии и Болгарии.

"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в/из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии", — добавил министр.

Напомним, Минобороны РФ 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области. Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

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