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Приезд Эрдогана к Путину снова откладывается: СМИ узнали новую дату

Bloomberg озвучил новые детали предстоящего визита Эрдогана к Путину

сегодня, 16:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе в Москве, чтобы обсудить возобновление "зерновой сделки". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Приезд Эрдогана к Путину снова откладывается: СМИ узнали новую дату

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, ссылаясь на двух турецких чиновников, знакомых с этим вопросом, Эрдоган может отправиться в Россию 8 сентября, после чего отправится в Индию для участия в саммите G7 в Нью-Дели.


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Стоит отметить, ранее с подачи российских пропагандистских СМИ разгонялась информация, что президент Турции Эрдоган может прибыть в Россию 4 сентября.

Предстоящий визит Эрдогана в Россию имеет критическое значение для продления "зернового соглашения".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия, разорвавшая более месяца назад зерновую сделку, якобы готовит новое соглашение, к которому хочет привлечь Турцию и Катар. В свою очередь, Украина запускает альтернативные маршруты, пытаясь наладить морской экспорт. О чем говорят эти морские зерновые игры, как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит терроризм РФ в Черном море – что могут изменить переговоры Эрдогана и Путина. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию. 

Ранее "Комментарии" писали - в конце августа, согласно данным местных СМИ, путина ждали в Турции, где он должен был обсудить с президентом Реджепом Эрдоганом возобновление Черноморской зерновой инициативы, которую рф отказалась продолжать после 17 июля. Зачем Эрдогану так подставляться – ведь Турция является страной-членом НАТО, а блок четко стоит на стороне Украины в этой войне? Что эта встреча даст самому путину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-28/erdogan-plans-to-meet-putin-next-week-to-discuss-grain-deal
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