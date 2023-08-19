Какую многоходовку задумал Эрдоган с Путиным – есть ли еще шанс возобновить зерновую сделку

Россия, разорвавшая более месяца назад зерновую сделку, якобы готовит новое соглашение, к которому хочет привлечь Турцию и Катар. В свою очередь, Украина запускает альтернативные маршруты, пытаясь наладить морской экспорт. О чем говорят эти морские зерновые игры, как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников

Важно политическое и экономическое давление на россиян с целью их возвращения в зерновое соглашение

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким комментарием:

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"Думаю, что идея заключения соглашения между Россией, Турцией и Катаром (по крайней мере, в том виде, в каком она доступна для обсуждения), явно неприемлема для Украины. Как и любое другое соглашение, которое разрабатывается по российской инициативе. Это всегда будет антиукраинский сценарий".

Что касается возобновления предыдущего механизма – тут всё зависит от степени давления основных геополитических игроков на РФ, уверен эксперт.

"Идея о сопровождении кораблей с зерном военными конвоями сил НАТО может спровоцировать прямое столкновение с РФ, чего Альянс всячески пытается избегать. А потому не пойдет на такой шаг. Украинских же военно-морских сил для сопровождения и защиты кораблей с зерном – нет", – поясняет Андрей Сенченко.

По его словам, то, что по объявленному Украиной обновленному зерновому коридору уже пошли суда – это, конечно, тоже важно. Но тут, акцентирует эксперт, все находятся в состоянии заложников поведения Путина. Ведь он в любой момент может обвинить всех во всём – и начать обстрелы этих кораблей.

"Нет гарантий безопасности и из-за массированного минирования Черного моря. А чтобы корабли с зерном сопровождали тральщики – нужно, опять-таки, согласие России, которая явно будет упираться в этом вопросе до последнего", – прогнозирует Андрей Сенченко.

Так что, констатирует он, важно политическое и экономическое давление на россиян с целью их возвращения в зерновое соглашение.

Мы открыли морской фронт, который, хочется верить, будет победным

Политтехнолог Юрий Подорожний уверен, что блокировка Россией зерновой сделки выводит войну на новый этап.

А также уже более месяца наносит массированные удары по украинским черноморским портам Со стороны наших западных союзников мы получили довольно вялую реакцию. Ни увеличения поставок оружия, ни собственно защиты судоходства, например, со стороны 6 флота ВМС США, мы не увидели. Конечно Украина, которая занята контрнаступлением на суше, могла бы сложить руки и просто отдать в жертву РФ ситуацию в Черном море. Очевидно, и враги, союзники ожидали именно такой реакции он нас. Однако Украина открыла морской фронт, – отмечает эксперт. – Именно фронт, именно с активной военной атакой на российские военные объекты. Так, нам удалось атаковать Новороссийск В итоге уже россиянам пришлось искать выход из этой ситуации. И они пошли на попятную в своих намерениях топить корабли, получив от нас подобный ультиматум ". "Россия не просто в одностороннем порядке отменила соглашение, но и стала угрожать Украине тем, что будет атаковать корабли, идущие в наши порты

Юрий Подорожний акцентирует, что, когда у нас обсуждали возобновление зерновых соглашений в том или ином формате, все взгляды были обращены на Анкару.

Ведь президент Эрдоган, напоминает он, неоднократно делал заявления по зерновому соглашению 2.0.

которые должны были находиться до конца войны в Турции по договоренности с РФ. Уже тогда было ясно, что дело темное, но счастье от возвращения наших героев не вдохновляло на анализ. Главное, что наши дома. Этот перфоманс от Эрдогана, как и согласие на вступление в НАТО Швеции, требовались Турции для получения нового импульса в отношениях с Западом (прежде всего – с США, а уже во вторую очередь – с Европой). Все мировые аналитики в один голос говорили, что новый старый президент Османской империи возвращается к Западу. И он вернулся. Ровно до саммита НАТО в Вильнюсе. А, что Путин? Молчал, когда все над ним насмехались по поводу действий Эрдогана по отношению к азовцам. Даже грядущее расширение НАТО Швецией не особо муссировалось Россией. А теперь, похоже, с ясно, что Путин был в курсе всех действий Эрдогана", – размышляет эксперт. "Но, похоже, что Эрдоган в союзе с Путиным проводил многоходовку, которая выгодна им обоим. Всё началось с визита президента Зеленского в Турцию (7 июля), откуда наш президент привез азовцев

И вот, продолжает он, объявлено, пока неофициально, что России при участии Турции и Катара готовят новое зерновое соглашение. Без Украины.

А теперь, получается, страны Африки могут спокойно отказаться от фрахтования наших объемов – и начинать мощное сотрудничество с РФ, закупая продовольствие у нее, в том числе украденное у Украины", – поясняет Юрий Подорожний. "Со стороны Турции такое соглашение станет недружественным шагом. А России позволит и дальше замещать Украину на мировых рынках, снимая такой важный раздражитель последствий войны в нашей стране как угрозампродовольственной безопасности. Фактически страна-агрессор сместит фокус внимания многих государств с войны в Украине. Вспомните, как на саммите Россия-Африка Путин читал мантры по поводу того, что мир получит вместо украинского зерна – русское

Так что, констатирует он, данное соглашение станет оплеухой Западу. Иезуитский характер придает и предполагаемое место его подписания.

"Освятить соглашение собрались в Будапеште, то есть в одной из столиц стран ЕС. Громкая пощечина со стороны Венгрии и своим коллегам по Европе, и США, – уверен эксперт. – Думаю, нам в Украине стоит перестать говорить о зерновом соглашении и зерновом коридоре. Наша основная цель – разблокирование наших портов для всего спектра экспортно-импортных соглашений через моря. И последние события (украинские удары по российским кораблям) дают такую надежду. Мы не проиграли зерновое соглашение. Мы открыли морской фронт, который, надеюсь, будет победным".

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