Новый украинский гумкоридор заработал: Зеленский сделал заявление

Первое гражданское судно вечером 16 августа прошло через новый украинский гуманитарный коридор и уже держит курс на Босфор. Как передает портал "Комментарии", такое сообщение у себя в Twitter сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский гумкоридор в Черном море. Фото из открытых источников

"Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта", – сообщил глава государства.

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Президент сообщил, что предшествовало запуску нового гуманитарного коридора по Черному морю заявление Украины, которое было адресовано Международной морской организации. В нем Украина уведомила запуске нового маршрута. В ответ от Международной морской организации пришло подтверждение, что Украина имеет суверенные права на регулирование навигации. Помимо этого, Москву в очередной раз призвали прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.

Владимир Зеленский подчеркнул, что передвижение по морю должно быть безопасным абсолютно для всех. Это фундаментальный принцип не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что США из-за срыва Россией зернового соглашения ищут альтернативные пути для экспорта зерна из Украины. В том числе – по Дунаю. Тем временем российские беспилотники продолжают терроризировать Украины порты и терминалы. Очередной атаке в ночь на 16 августа подвергся порт Рени, стоящий как раз таки на Дунае. Пострадали зернохранилища и складские помещения. Как обуздать Россию, которая продолжает бесчинствовать, откровенно провоцируя продовольственный кризис и устраивая провокации против сухогрузов? Почему мир не решается на более жесткие меры против агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



