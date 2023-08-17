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Новый украинский гумкоридор заработал: Зеленский сделал заявление

Зеленский подтвердил, первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Первое гражданское судно вечером 16 августа прошло через новый украинский гуманитарный коридор и уже держит курс на Босфор. Как передает портал "Комментарии", такое сообщение у себя в Twitter сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Новый украинский гумкоридор заработал: Зеленский сделал заявление

Украинский гумкоридор в Черном море. Фото из открытых источников

"Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта", – сообщил глава государства. 


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Президент сообщил, что предшествовало запуску нового гуманитарного коридора по Черному морю заявление Украины, которое было адресовано Международной морской организации. В нем Украина уведомила запуске нового маршрута. В ответ от Международной морской организации пришло подтверждение, что Украина имеет суверенные права на регулирование навигации. Помимо этого, Москву в очередной раз призвали прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.

Владимир Зеленский подчеркнул, что передвижение по морю должно быть безопасным абсолютно для всех. Это фундаментальный принцип не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что США из-за срыва Россией зернового соглашения ищут альтернативные пути для экспорта зерна из Украины. В том числе – по Дунаю. Тем временем российские беспилотники продолжают терроризировать Украины порты и терминалы. Очередной атаке в ночь на 16 августа подвергся порт Рени, стоящий как раз таки на Дунае. Пострадали зернохранилища и складские помещения. Как обуздать Россию, которая продолжает бесчинствовать, откровенно провоцируя продовольственный кризис и устраивая провокации против сухогрузов? Почему мир не решается на более жесткие меры против агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1691865187727405414?fbclid=IwAR0rGu_LmSmZEcjMjLrwa2a6bTZpD7nKY2eXmoiHEehcUytYnPd4SF3w99c
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comments

Обсуждения

Володимир

сегодня, 08:22

А зелебобік у нас тепер ще і відповідальний за навігацію у Чорному морі? Боцман Кацман?


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