Почему мир лишь наблюдает за ударами РФ по портам Украины – что может обуздать Путина

Стало известно, что США из-за срыва Россией зернового соглашения ищут альтернативные пути для экспорта зерна из Украины. В том числе – по Дунаю. Тем временем российские беспилотники продолжают терроризировать Украины порты и терминалы. Очередной атаке в ночь на 16 августа подвергся порт Рени, стоящий как раз таки на Дунае. Пострадали зернохранилища и складские помещения. Как обуздать Россию, которая продолжает бесчинствовать, откровенно провоцируя продовольственный кризис и устраивая провокации против сухогрузов? Почему мир не решается на более жесткие меры против агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

На Западе откровенно опасается еще большего кризиса

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что мир не рискует на более жесткий ответ России, в том числе касательно ее действий в Черноморском регионе, по ряду причин.

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боится, что разгром российской армии приведет к неконтролируемому развалу самой РФ с непредсказуемыми последствиями. И потому на Западе исходят из того, что лучше (пусть даже за счет жизней украинцев) не спеша перемалывать российскую армию в Украине, не доводя дело до ее разгрома и последующего коллапса в стране-агрессоре", – поясняет эксперт. "Во-первых, опасается еще большего кризиса. Во-вторых (и это касается не предоставления Украине давно запрашиваемого вооружения — дальнобойных ракет, истребителей),

Что касается усиления санкционного давления, то фактически всё, что можно, уже перекрыли, отмечает он. Бить надо теперь лишь по тем, кто помогает санкции обходить.

выбив оттуда Францию, россияне заблокировали Парижу доступ к урановым шахтам — сырью к атомной отрасли. И если вводить санкции против российской атомки, на чем давно настаивает Украина, это срикошетило бы по той же Франции. И не только. Чего на Западе точно не хотят. Санкционная политика должна быть продуманной. Чтобы ограничения больше били по России, чем по тем, кто их вводит. И тут наши партнеры действуют куда продуманнее, чем представители украинской власти", – считает Борис Кушнирук. "А любые новые ограничения бьют уже не только по РФ, но и по Западу, а то и всему миру. Например, создав проблемы в Нигере

Так что, констатирует он, Запад пока наблюдает-выжидает. Что нас, конечно, не радует. Зато радует, что Украина показала – она и сама может причинить немало головной боли россиянам в Черном море. Подбивать с помощью морских дронов и военные корабли, и танкеры.

"Использование морских дронов со стороны Украины, минирование и угрозы со стороны России могут привести к тому, что судоходство в Черном море станет в принципе невозможным. И это, по большому счету, единственная наша возможность как-то ответить россиянами на этом поле боя. Создать ситуацию, когда Черное море станет закрытым и для них, – отмечает эксперт. – Я ожидаю, что Украина продолжит делать соответствующие шаги. Или морем пользуются все, или – никто. Лишь так мы сумеем принудить РФ действовать в рамках международного права".

Пока Путин не получит силового ответа, Россия продолжит уничтожать наши порты и терминалы

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко предполагает, что любые варианты, которые сейчас пытаются придумать вместо морского зернового коридора, обречены на провал.

Тем более при ситуации, когда украинские порты громятся российскими ракетами и дронами", – поясняет эксперт. "Единственный реальный выход (но, к сожалению, США его не поддерживает), если бы в Черное море зашел военно-морской флот хотя бы одной из стран НАТО. К примеру, турецкий или американский. Тогда бы всё работало без проблем. Русские не рискнули бы нарываться на войну с НАТО. А все варианты – расширение сухопутных коридоров, попытки везти больше зерна через Дунай – чушь! Они никогда не заменят морского коридора

По его мнению, пока Путин не получит силового ответа (а он понимает только такой), Россия продолжит уничтожать наши порты и терминалы.

И восстановить там нормальное судоходство, похоже, можно будет лишь после победы Украины над агрессором". "И те же диверсии против корабля с турецким экипажем – это проверка НАТО на слабо. Россия смотрит – дадут ли ей отлуп. Не дают. Значит, она будет продолжать или пойдет дальше, – прогнозирует Александр Охрименко. – А пока турки и американцы выражают очередную порцию озабоченности и выступают с очередными призывами, РФ творит в Черном море, что хочет

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