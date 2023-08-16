В ВМС сделали предупреждение россиянам после провокации в Черном море

Россия ошибочно считает себя "жандармом" Черного моря. Страна-агрессор никогда не будет "господствовать" в акватории моря. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

ВМС. Фото из открытых источников

В ВМС Украины заявили, что до сих пор идет выяснение всех обстоятельств инцидента с провокационными действиями России о отношении турецкого сухогруза "Сукру Окан", который направлялся в порт Измаила 13 августа. Те доводы, которые озвучивает Москва, не могут восприниматься всерьез.

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Дмитрий Плетенчук отметил, что Украина уже озвучила свою официальную позицию после инцидента. Поделились своими мнениями также партнеры Украины на Западе. Теперь главное, чтобы мир сделал соответствующие выводы.

Спикер уточнил, что хоть провокация россиян и произошла вне морской экономической зоны Украины. Однако это все равно влияет на наш экспорт.

Плетенчук обратил внимание также на то, что страна-агрессор не объявляла никаких операций. К тому же, она не имеет на это мандата.

"Они (россияне – ред.) себя решили назначить какими-то "жандармами Черного моря". Но знаете, что жандарм беспристрастен, а здесь исключительно зона интересов РФ. И они таким образом пытаются продвигать свои геополитические интересы на все черноморское пространство", — резюмировал спикер ВМС.

Читайте также на портале "Комментарии" — после того, как патрулирующий в Черном море военный корабль РФ "Василий Быков" применил 13 августа предупредительные выстрелы для проверки грузового судна Sukru Okan, которое под флагом Палау двигалось в сторону украинского порта Измаил, Украина обратилась к ООН, призвав жестко отреагировать на очередные террористические действия России. Тем временем турецкая пресса сообщает, что российский диктатор Владимир Путин может в ближайшие дни посетить Турцию для встречи с ее лидером Реджепом Эрдоганом. Среди прочего будут обсуждать возможность восстановления зерновой сделки, не исключено, что в видоизмененном варианте. О чем говорят российские действия в Черном море? Какие ожидания от встречи Путина и Эрдогана? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



