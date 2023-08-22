Эрдоган решил пойти навстречу Путину: какой решение принял турецкий лидер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Yeni Şafak".

Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников

По данным СМИ, полученных от президентских источников, предстоящий визит Эрдогана в Россию имеет критическое значение для продления "зернового соглашения".

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При этом издание сообщает, что Турция выступает против нового альтернативного маршрута для "зернового коридора" без участия России.

"Он (Ред. – Эрдоган) думает, что как-то можно найти точку согласия", — сказали источники издания.

Отметим, ранее сообщалось, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения". О том, что такой визит готовится говорил и сам Эрдоган. В Кремле не отбрасывали возможность такого визита, но и не подтверждали его. Однако на днях президент Турции заявил, что сроки встречи с президентом РФ смещаются и он рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский президент Владимир Путин, побоявшийся из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест посетить стартующий 22 августа саммит БРИКС в ЮАР, похоже, не поедет и в Турцию, где в конце лета намечалась его встреча с местным лидером Реджепом Эрдоганом. Вероятным местом первого появления Путина вне оккупированных россиянами территорий (Беларусь, часть Украины, где мог быть и двойник) после мартовского решения МУС, может стать Индия, где 9-10 сентября состоится встреча глав государств в формате G20. Рискнет ли Путин, наконец, "выбраться из бункера" и посетить какую-то цивилизованную страну? Как сказывается на его реноме и международная изоляция – и страх побывать где-то, где его могут арестовать, а то и прихлопнуть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



