В Крыму в районе Тарханкута состоялся бой: в ГУР раскрыли подробности

В Крыму утром 24 августа прогремели сильные взрывы в районе мыса Тарханкут. Подразделения украинской разведки осуществили высадку в рамках спецоперации. Как предает портал "Комментарии", об этом в интервью "Громадське" рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Крым. Фото из открытых источников

"Подразделения ГУР МО осуществили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", – заявил представитель украинских разведчиков.

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Стоит отметить, что в селе Маяк расположена база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также в районе мыса Тарханкут находится радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру там расположены позиции вражеской противовоздушной обороны.

При этом в российские пропагандисты уже успели заявить, что якобы на мысе Тарханкут произошла перестрелка. Россией паблики и СМИ распространяют информацию, что около 3:50 в кемпинге в селе Оленевка слышали выстрелы из РПГ.

"Когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась", — пишут российские издания.

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