РФ совершила большую ошибку - по какому сценарию будет освобожден Крым

В Крыму, как и анонсировал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, произошли новые акции по уничтожению российских оккупантов. Во время "бавовны" 23 августа, согласно данным ГУР, на мысе Тарханкут была ликвидирована российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Секретарь СНБО Алесей Данилов подтвердил, Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама. А поврежденные мосты, ведущие на полуостров с временно оккупированной части Херсонской области, уже, согласно данным британской разведки, создали россиянам логистические проблемы. Учитывая, что до полномасштабного российского вторжения в Украину вопрос военной деоккупации Крыма практически не обсуждался, можно ли считать, что РФ сама себе выстрелила в ногу тем, что полтора года назад решилась на открытую агрессию? Какой вариант возвращение Крыма в Украину выглядит на данный момент наиболее реалистичным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Освобождение Крыма. Фото: из открытых источников

Если мы перебьем Крымский мост, оккупационные войска станут получать в разы меньше поддержки и фактически Крым для них превратится в ловушку

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассуждает так:

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"Залог освобождения Крыма – активные наступательные действия на юге материковой Украины. И тут складываются хорошие предпосылки. Есть тактические успехи на Бердянском, Мелитопольском направлениях. Но могут быть и другие операции, не столь видные, как те, что мы наблюдаем сейчас в районе Работино, Малой Токмачки и так далее. Речь о более широкомасштабных операциях в Херсонской области, о спецоперациях в тылу врага. И, конечно, мощная огневая стратегическая кампания по уничтожению резервов противника. Как это произошло 23 августа, когда был нанесен удар по стратегическому комплексу С-400. Это хорошо спланированная операция. И первый случай, когда такой мощнейший комплекс уничтожен".

Идут удары по аэродромам, складам с боеприпасами, нефтебазам, Черноморском флоту РФ и Керченскому мосту, напоминает генерал. Тем самым комплексно готовится почва для проведения операция в Крыму. Но для того, чтобы она имела успех, должны быть созданы предпосылки на материке, подчеркивает эксперт.

"Окружение вражеской группировки, ее уничтожение или вынуждение к отступлению через перешеек — в Крым. Когда мы перережем сухопутный коридор, снабжение противник сможет осуществлять лишь морем (где мы все чаще наносим неожиданные удары) или через крымский перешеек. А он будет находиться под нашим огневым воздействием благодаря дальнобойным ракетам, которые уже имеем и еще можем получить", – отмечает Николай Маломуж.

По его словам, уничтожая все силы и средства на перешейке, в случае "котла", есть перспектива для начала освобождения Крыма.

"Будем бить по ЧФ РФ — ракетами, беспилотниками всех видов. Одновременно с этим – диверсии с помощью наших сил спецопераций и местных партизан. Если мы перебьем Крымский мост, оккупационные войска станут получать в разы меньше поддержки. И фактически Крым для них превратится в ловушку. Море будет под нашим огневым контролем, по нему агрессор особо не поплавает, – поясняет генерал. – Но всё это станет возможным при грамотном стратегическом планировании, подготовке системных операций. Это не должны быть лобовые, предсказуемые действия. И параллельно с тактическими действиями, которые сейчас буквально под микроскопом рассматривают и наши партнеры, и наши враги, важно готовить такие удары, которые сокрушат противника, оказавшись неожиданностью для всех".

Больше шансов на сценарий, при которым нам удастся изолировать Крым

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник уверен, что Россия совершила огромную ошибку, напав на Украину 24 февраля 2022 года. Она не просчитала всех последствий. И в результате этой войны под сомнения ставится не только статус тех территорий, которые РФ нарекла "ДНР" и "ЛНР", но и статус Крыма, который до этого вторжения Украина не намеревалась возвращать военным путем, подчеркивает эксперт.

"Все оккупированные территории, а также российское приграничье превратились в зону боевых действий. И, скорее всего, ситуация с безопасностью, как общая социально-экономическая ситуация в стране-агрессоре, будет ухудшаться. Что будет требовать от Кремля каких-то новых действий и эскалаций", – отмечает Руслан Бортник.

В то же время, продолжает он, военная операция по возвращению Крыма без доминирования в воздухе, без собственного флота, выглядит сейчас для Украины крайне сложной. Малореалистичной. Больше шансов, считает политолог, на сценарий, при которым нам удастся изолировать Крым, перерубить логистику, создать тяжелые социально-экономические условия на полуострове. Что вынудит Россию искать какие-то дипломатические пути решения.

"Еще несколько месяцев назад УИП опубликовал большое исследование, в котором рассмотрели семь основных сценариев развития ситуация по Крыму. Человеческий опыт имеет огромную историю решения территориальных споров. Моделей — масса. От аренды и совместного управления — до международной администрации. Всё это, в конечном итоге, может быть предметом для переговоров между Украиной и Россией, ими и посредниками — в отношении будущего Крыма. Но это станет возможным лишь при военных успехах Украины, перерезании сухопутного коридора в Крым и Крымского моста, а также – при смене режима в РФ", – констатирует Руслан Бортник.

У Украины еще впереди много битв

По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, Россия выстрелила себе в ногу еще 20 февраля 2014-го, начав оккупацию Автономной республики Крым, а потом, в том же году, развязав кровавую бойню в Луганской и Донецкой областей, сбив "Боингом" и так далее.

"Еще в 2014 году были введены первые экономические санкции, а президент РФ стал руконепожатым среди части международного политистеблишмента. К сожалению, потом он снова стал вхож в него, а санкции во многом были фиктивными. Что подтолкнуло Россию к новой волне агрессии, которая началась 24 февраля 2022-го", – поясняет эксперт.

То, что ВСУ последние дни смогли продвинуться вглубь оккупированных территорий Запорожской области, взять контроль н.п.Работино – пример необычной воинской отваги и упорства, уверена она.

"За это нашим воинам – почет и слава! Но война тем и опасна, что непредсказуема. Даже официальные сводки демонстрируют, что ситуация нестабильна. И потому, что враг, несмотря ни на что, силен. И потому, что наши западные партнеры нестабильны в поставках крайне необходимого ВСУ вооружения. И – да, цели в Крыму мы считаем абсолютно законными. Еще с момента аннексии АРК. Мы разрешения на строительство там военных баз, аэродромов, резервуаров для ГСМ, казарм для личного состава вооруженных сил РФ не давали. Так что Крымский мост, или база на Тарханкуте, под Симферополем или в Керчи – не имеют права существовать. И если бы мы имели в достаточном количестве дальнобойную артиллерию и ракеты средней и большой давности, то деоккупация Крыма уже бы стала реальностью", – считает Светлана Кушнир.

Пока же, продолжает она, мы видим медленное, но упорное движение и ВСУ, и всех силовых структур в направлении военного способа возврата украинской территории. Но задержки с оружием для Украины позволяет росармии отдышаться и перегруппироваться, подчеркивает эксперт.

"Предоставление Украине современного вооружения, включая ракеты дальностью 500 км (Taurus и других), тяжелой бронетехники, авиации – это не просто военная помощь государству, которое ведет отчаянное сопротивление врагу, превышающему по численности и обеспеченности. Западный мир обязан уяснить для себя, что это еще и – инвестиции в будущий справедливый и стабильный мировой порядок, в новую глобальную систему безопасности на территории Европейского континента и не только. А промедление с передачей тех же самолетов F-16 или ПВО, ракет ATACAMS, это не только сдерживание украинских регулярных военчастей, не только буксование контрнаступления, но и смерти, очень много смертей как военных, так и мирных граждан. Может быть, наши недавние удачные спецоперации по Крыму откроют глаза партнерам, чтобы ускорить процесс передачи вооружения", – размышляет Светлана Кушнир.

Учитывая, что ситуация очень динамична, эксперт призывает понимать, что у Украины еще впереди много битв. Так что, осторожно радуясь очередным победам, следует не забывать о помощи армии, об важности усиления оснащения всех Сил обороны, поясняет она.

"А достигнем мы своей цели военным путем, путем подписания договора о капитуляции России или политико-дипломатическим путем переговоров – увидим уже очень скоро", – прогнозирует Светлана Кушнир.

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