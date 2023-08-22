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Буданов анонсировал новые акции в Крыму

Меры по уничтожению российских оккупантов в Крыму будут продолжаться

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские силы продолжат меры по уничтожению российских оккупантов в Крыму. На днях последуют новые события, которые станут очень неприятными для россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, сообщает канал ITV.

Буданов анонсировал новые акции в Крыму

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Оценивая перспективы деоккупации Крыма от российских оккупантов, Кирилл Буданов заявил, что на полуострове есть много людей, ожидающих этого.


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"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", — заявил Буданов в Ирпене в преддверии третьего саммита Крымской платформы.

Отметим, с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Очередные удары по полуострову были нанесены в ночь на 12 августа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — какое значение имеют удары по России и Крыму – будет ли продолжение.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wVwtO3iIGXs
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