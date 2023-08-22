Буданов анонсировал новые акции в Крыму

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Кравцев Сергей
Украинские силы продолжат меры по уничтожению российских оккупантов в Крыму. На днях последуют новые события, которые станут очень неприятными для россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, сообщает канал ITV.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Оценивая перспективы деоккупации Крыма от российских оккупантов, Кирилл Буданов заявил, что на полуострове есть много людей, ожидающих этого.
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Отметим, с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Очередные удары по полуострову были нанесены в ночь на 12 августа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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