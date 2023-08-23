logo

BTC/USD

26037.82

ETH/USD

1643.94

LTC/USD

65.08

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как поврежденные мосты в Крым влияют на логистику РФ: отчет британской разведки
commentss НОВОСТИ Все новости

Как поврежденные мосты в Крым влияют на логистику РФ: отчет британской разведки

Украинцы успешно разрушают логистические маршруты россиян на юге Украины.

сегодня, 09:42
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Министерство обороны Британии опубликовало ежедневный отчет разведки, указывающей на логистические проблемы у российских сил из-за поврежденных мостов, подвергшихся атакам от Украины в августе этого года.

Как поврежденные мосты в Крым влияют на логистику РФ: отчет британской разведки

Удар по мосту близ Чонгара. Фото из открытых источников

Разведка Британии указывает, что после атак по мостам вблизи пунктов пропуска "Чонгар" и "Геническиск", которые находятся между аннексированным Крымом и оккупированными южными территориями Украины, россияне сооружают понтонные мосты. Таким образом, россияне хотят улучшить логистику после высокоточных ударов по постоянным мостам, которые нанесли украинцы в начале августа.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Несмотря на создание понтонных мостов, британские разведчики считают, что они не способны выдержать поток тяжелой военной техники, которая перевозит снаряды и другое оружие ближе к фронту. Украинские войска создали существенные проблемы для логистики россиян. Теперь российские силы полагаются на более длинный путь для перевозки военной техники и боеприпасов, который проходит через Армянск. Таким образом, это создает дополнительные трудности в логистической сети россиян на юге Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты Южной Африки встретили российскую делегацию по антивоенным и антиимпериалистическим призывам. Люди вышли с украинскими флагами, а на плакатах были надписи "Нет путинскому империализму", "Езжай домой Лавров", "Верните детей".

Также "Комментарии" писали о министре обороны Алексее Резникове, который назвал количество участников боевых действий в Украине за 9,5 лет войны с Российской Федерацией. Министр рассказал, как государство пытается решить проблемы, с которыми сталкиваются ветераны войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1694217819406115221
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!