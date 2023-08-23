Как поврежденные мосты в Крым влияют на логистику РФ: отчет британской разведки

Министерство обороны Британии опубликовало ежедневный отчет разведки, указывающей на логистические проблемы у российских сил из-за поврежденных мостов, подвергшихся атакам от Украины в августе этого года.

Удар по мосту близ Чонгара. Фото из открытых источников

Разведка Британии указывает, что после атак по мостам вблизи пунктов пропуска "Чонгар" и "Геническиск", которые находятся между аннексированным Крымом и оккупированными южными территориями Украины, россияне сооружают понтонные мосты. Таким образом, россияне хотят улучшить логистику после высокоточных ударов по постоянным мостам, которые нанесли украинцы в начале августа.

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Несмотря на создание понтонных мостов, британские разведчики считают, что они не способны выдержать поток тяжелой военной техники, которая перевозит снаряды и другое оружие ближе к фронту. Украинские войска создали существенные проблемы для логистики россиян. Теперь российские силы полагаются на более длинный путь для перевозки военной техники и боеприпасов, который проходит через Армянск. Таким образом, это создает дополнительные трудности в логистической сети россиян на юге Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты Южной Африки встретили российскую делегацию по антивоенным и антиимпериалистическим призывам. Люди вышли с украинскими флагами, а на плакатах были надписи "Нет путинскому империализму", "Езжай домой Лавров", "Верните детей".

Также "Комментарии" писали о министре обороны Алексее Резникове, который назвал количество участников боевых действий в Украине за 9,5 лет войны с Российской Федерацией. Министр рассказал, как государство пытается решить проблемы, с которыми сталкиваются ветераны войны.