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Не отказалась ли Украина от варианта военным путем освобождать Крым: ответ Данилова

Секретарь СНБО подтвердил, Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама

сегодня, 16:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Скорее всего, Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его добровольно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Не отказалась ли Украина от варианта военным путем освобождать Крым: ответ Данилова

Секретарь СНБО напомнил, что Крым – это суверенная территория Украины. Поэтому, как не было, так и не может быть вопросов относительно – того, должна Украина освобождать эту территорию или нет. 


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"Скорее всего, это (освобождение – ред.) будет происходить военным путем – если страна-агрессор к тому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет", – заявил Алексей Данилов.

Он добавил, если рассматривать какой-то другой вариант в отношении Крыма – это значит соглашаться с тем, чтобы идти на консервацию ситуации. А Москва, имея Крым в своем подчинении, никогда не успокоится и не будет мирно жить.

Алексей Данилов подчеркнул, прагматизм Украины состоит в том, чтобы двигаться к границам 1991-го года, освобождая все захваченные ранее территории.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3751562-krim-svidse-za-vse-bude-zvilnatimemo-vijskovim-slahom-danilov.html?fbclid=IwAR0gpUSaprQCexpPkZJgR9uQErIB51W8FeAa1xzJ8mkWfmeVvzOXI3JsUBI
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