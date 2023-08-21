Почему отдаляется вопрос деоккупации Крыма – какие могут быть варианты

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк уверяет, что туристический сезон в Крыму был преждевременно закрыт. Зато произошло успешное открытие "бавовняного" сезона, главным спонсором которого выступили ВСУ. Что можно сказать о перспективах деоккупации Крыма, речь о чем, похоже, пойдет на очередном саммите Крымской платформы на этой неделе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Крым. Фото из открытых источников

Военная операция в Крыму будет сопровождаться огромным количеством жертв, в том числе среди гражданского населения

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что судьба Крыма зависит от многих факторов. И, по ее мнению, к сожалению, речь может идти не о деоккупации, а о неком формате долгосрочной аренды Крыма Российской Федерацией – или об иной форме международно-правовой легализации аннексии.

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И территориальная уступка в виде Крыма может быть включена в повестку дня. Это очень предварительный прогноз, так как по состоянию на сейчас речи о каких-либо переговорах не идет. Но "зондирование" настроений проводится. И если такие переговоры состоятся в будущем, нужно понимать, что это – поиск компромисса, когда обе стороны идут на условно приемлемые уступки при сохранении лица. И эти переговоры будут очень тяжелыми", – уверена политолог. "В последнее время мы часто слышим забросы со стороны отдельных западных политиков, чиновников, аналитиков в стиле – готова ли Украина пойти на территориальные уступки в обмен на членство в НАТО

По ее мнению, вопрос о завершении войны и судьбе Крыма напрямую зависит от успехов ВСУ.

Ведется "пристрелка" по Крымскому мосту. Регулярная "бавовна" на полуострове уничтожает боекомплект и технику захватчиков. Но нужно понимать, что военная операция будет сопровождаться огромным количеством жертв, в том числе среди гражданского населения. Потому что за Крым Россия будет держаться до конца. Потеря Крыма – это не просто огромная репутационная потеря, это тотальное унижение Кремля перед своими собственными гражданами. И это будет иметь необратимые последствия". "Язык силы и оружия оказался самым эффективным средством общения с агрессором. И, конечно, нельзя исключать и варианта деоккупации Крыма военным путем, – считает Анна Малкина. – Военные эксперты говорят, что это сложная, но вполне осуществимая задача. Сегодня Украина ведет активную разработку, производство и внедрение морских дронов, которые смогут стать мощным оружием в борьбе с Черноморским флотом РФ и существенно снизить его потенциал в обороне Крыма

Можно проводить какие-то отдельные действия, которые усложняют перемещение российской военной техники через Крым, но это – не об освобождении полуострова

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Курортный сезон в Крыму, действительно, не состоялся. Причем второй год подряд. Уменьшается и количество российских туристов, и денег, которые они приносят в местный бюджет. В итоге бюджет Крыма станет еще более дотационным. Но туда продолжат вкачивать деньги, выкачивая их из различных российских регионов. Обиды будут нарастать, ведь уже пошли сокращения медицинских программ, сворачивание инфраструктурных проектов".

Деньги, подчеркивает эксперт, идут на войну — и в Крым. И это становится бременем для всё большего количества россиян, которые уже не так радуются, что "Крымих".

Вопрос же деоккупации Крыма пока точно не стоит, считает Иван Ступак. По его словам, можно проводить какие-то отдельные действия, которые усложняют перемещение российской военной техники через Крым (удары по мостам, по железным дорогам и так далее). Но это – не об освобождении полуострова, а об осложнении снабжения группировки оккупационной армии на материковой части Украины.

"Но это не значит, что мы не должны обсуждать вопросы, связанные с его деоккупацией (когда она случится — тем или иным путем). В том числе — что делать с понаехавшими туда россиянами, как вычислять коллаборантов и привлекать их к ответственности? Какие должны быть проверки, чтобы выдавать украинские паспорта? Как разбираться с диверсантами, которые точно будут, в том числе, возможно, скрываясь в крымских горах? Из кого набирать местные администрации? Все эти процессы можно и нужно проговаривать уже сейчас, – акцентирует эксперт. – В том числе в рамках Крымской платформы".

С момента создания Крымской платформы деоккупация Крыма стала частью украинской национальной идеи

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поясняет, что перспективы деоккуации Крыма будут реализовываться в рамках общей геополитической стратегии Украины. Включающей в себе и военные, и дипломатические, и экономические элементы.

Мы намерены освободить все свои земли, всех своих людей. На этом Зеленский постоянно акцентирует, давая понять, что речь об Украине в международно признанных границах 1991-го, а не по состоянию до 24 февраля 2022-го", – подчеркивает эксперт. "Положительно то, что перспективы деоккупации Крыма вообще появились. До того, как была создана Крымская платформа, эта тема оставалась за условными скобками. В случаях с Минском-1 и Минском-2 речь шла исключительно о территориях временно оккупированного Донбасса. А Крым не упоминался в переговорном процессе. Однако с момента формирования Крымской платформы эта тема актуализировалась. И закрепляется новой стратегией, о которой постоянно говорит президент Зеленский. А именно – что Украина не будет торговать своими территориями

По его словам, с момента создания Крымской платформы деоккупация Крыма стала частью украинской национальной идеи. Точно так же, как когда-то такой национальной идеей политических элит ФРГ было воссоединение с ГДР. Или как деоккупация стран Балтии от советского ига было частью стратегии политических элит Литвы, Латвии, Эстонии.

"Когда именно мы вернем Крым – через год, два, десять – сказать сложно. Но главное, что уже стало частью национальной идеи, – уверен Алексей Кущ. – И рано или поздно деоккупация произойдет. Военным, дипломатическим или экономическим путем, либо же их комбинацией".

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