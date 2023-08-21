Почему сегодня разговоры о мире бессмысленны – чем вызваны скандальные месседжи Запада

Западная пресса и некоторые политики и чиновники начали всё чаще продуцировать меседж в стиле – Украине не победить, надо договариваться. Вслед за скандальным предложением обменять часть украинской территории на возможность стать членом НАТО, американские издания пишут, что США могут серьезно снизить объемы военной помощи для Украины, а немецкие рассуждают о том, что для победы Украине нужны не современные вооружения и боеприпасы, а – мобилизация около 10% населения (до трех млн человек). Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес признал, что его вера в то, что Запад хочет победы для Украины, начинает угасать. Он критикует США и Германию за нерешительную, откровенно медленную позицию по поставкам вооружения для Украины. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что единственным документом, который может стать основой для переговоров, является наша формула мира, к реализации которой уже присоединились 63 страны. О чем говорит происходящее в данный момент на политико-дипломатическом и информационном фронте? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

О каких-то конкретных формулах мира говорить рано: все равно их напишет фронт

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков подчеркивает, что в любой конфронтации всегда есть "ястребы" и "голуби": те, что за максимальное применение силы, и те, кто надеется как-то договориться.

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"Агрессивная война, развязанная недоимперией против Украины, – не исключение. Тем более, что зарубежных "голубей" Кремль всячески поддерживает и подогревает. Но в нашей ситуации есть и еще одни представители "политических пернатых", назовем их условно "совами". Они считают себя мудрыми, поэтому с круглыми глазами носятся с сакраментальным вопросом: "А что делать, когда Украина разгромит Россию, та начнет распадаться, и ядерное оружие окажется в руках кадыровых-пригожиных? Это же ужас-ужас!". Вроде как Путин меньший маньяк, чем его повар или визирь… Оттого, что Украину сдерживают (а это становится очевидным после эпопеи с крайне неспешной поставкой танков, а теперь самолетов), решение сакраментального вопроса не приближается. Скорее, наоборот: недоимперия чувствует страх цивилизованного мира и наглеет, например, устраивает пиратство в Черном море", – отмечает Александр Кочетков.

При этом он напоминает, что Украина критически зависит от западной помощи. Но судьба войны и мира (и Европы заодно) все-таки решается на полях сражений, которые ведут украинские герои, а не в кабинетах брюссельских бюрократов, уверен аналитик.

"И чрезвычайно много зависит именно от умелости украинского командования, способности правительства, наконец-то, наладить производство необходимого для ВСУ, настойчивости нашей дипломатии, которая должна давать убедительные ответы на вопросы, волнующие мир. А о каких-то конкретных формулах мира говорить рано: все равно их напишет фронт", – констатирует эксперт.

Хлопнуть какую-нибудь глупость всегда безопаснее, чем призывать правительство давать больше оружия Украине

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким комментарием:

"Немецкие издания (в данном случае Welt с "идеей" о мобилизации трех миллионов украинцев), а также еще несколько топовых западных изданий словно соревнуются в озвучивании всевозможных тупых советов для нашей страны. И тот же совет мобилизовать 10% населения свидетельствует о недалекости авторов, чьи представления о войне остались на уровне фильмов о Второй мировой".

Сейчас, поясняет эксперт, побеждают не количеством пушек, а точностью, не количеством бойцов, а уровнем их военной подготовки и опыта.

"Перед тем, как озвучивать цифру мобилизации, авторам стоило бы хоть немного изучить состояние вовлеченности украинского сообщества в эту войну. Но ведь хлопнуть какую-нибудь глупость всегда безопаснее, чем призывать правительство давать больше оружия Украине! Инфантилизм авторов в этом не далек от инфантилизма немецкого общества в целом", – резюмирует Владимир Цыбулько.

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