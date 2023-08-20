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Хочет ли Запад победы для Украины: генерал США заявил, что его вера угасает

Американский генерал считает, что Германия и США должны понести ответственность в случае провала контрнаступления ВСУ.

сегодня, 13:00
Автор:
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Slava Kot
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Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что его вера в то, что Запад хочет победы для Украины, начинает угасать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Tagesspiegel.

Хочет ли Запад победы для Украины: генерал США заявил, что его вера угасает

Ходжес критикует Германию и США из-за недостаточной поддержки Украины. Фото из открытых источников

Генерал США Бен Ходжес критику Соединенные Штаты и Германию за нерешительную позицию по поставкам вооружения для Украины. Ходжес отреагировал на решение Байдена дать разрешение Дании и Нидерландам передать истребители F-16 в Украину. По словам Ходжеса, весь процесс с самолетами длится слишком долго и является примером "отсутствия решительности помочь Украине победить".


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Что касается Германии, то американский генерал критикует правительство Шольца за медленное продвижение идеи отправить в Украину дальнобойные ракеты Taurus.

"Хочет ли Запад победы Украины? Моя вера исчезает", — критикует американский генерал Бен Ходжес позицию Германии и США.

Ходжес считает, что в случае провальных контрнаступательных действий со стороны Украины, руководство Германии и США должно понести ответственность. Однако генерал США объясняет, что неудачи в контрнаступлении модно избежать, если западные союзники начнут принимать соответствующие и быстрые решения для помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал назвал оружие, которое сделает Крым непригодным для российских сил.

Также "Комментарии" писали, что военный аналитик объясняет, как должны развиваться военно-воздушные силы и сколько Украине нужно западных истребителей. Эксперт указывает, что военная авиация – это долгосрочная перспектива и краткосрочные решения могут разрушить планы иметь качественные ВВС.





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Источник: https://www.tagesspiegel.de/internationales/us-general-hodges-analysiert-kiews-offensive-will-der-westen-den-sieg-der-ukraine-mein-glaube-schwindet-10328335.html
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