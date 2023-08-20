Немецкие СМИ назвали единственный способ для Украины победить Россию на войне

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Slava Kot
Украинские военные. Фото из открытых источников
Популярное немецкое издание Welt сравнило войну Украины с военными действиями Израиля в 1947-48 годах и пришло к выводу, что у украинцев есть только один способ победить Россию.
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Издание Welt указывает, что Израиль провел масштабную мобилизацию и привлек в свою армию около 10% населения во время Арабо-израильской войны, также называемой Войной за независимость Израиля.
Таким образом, Welt указывает, что население Украины превышает 30 млн человек, поэтому мобилизация, которая увеличит количество украинских военных до 3 млн сможет обеспечить победу в войне с Россией.
Также "Комментарии" писали об украинском военном и популярном видеоблогере Олеге Жданове, который рассказал, когда закончится война в Украине. Однако в противовес положительным прогнозам украинского военного обозревателя, американские аналитики считают, что Запад должен готовить украинские войска к длительному противостоянию с Россией.
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Ігор
сегодня, 14:08
М'ясом! До останнього українця! Але й тут не допоможе. Краще верхівку і країну поміняти. В корумпованих вже агонія і дах їде від провалів.