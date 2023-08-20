Немецкие СМИ назвали единственный способ для Украины победить Россию на войне

Украинские военные. Фото из открытых источников

Популярное немецкое издание Welt сравнило войну Украины с военными действиями Израиля в 1947-48 годах и пришло к выводу, что у украинцев есть только один способ победить Россию.

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Издание Welt указывает, что Израиль провел масштабную мобилизацию и привлек в свою армию около 10% населения во время Арабо-израильской войны, также называемой Войной за независимость Израиля.

Таким образом, Welt указывает, что население Украины превышает 30 млн человек, поэтому мобилизация, которая увеличит количество украинских военных до 3 млн сможет обеспечить победу в войне с Россией.

"Только таким старым добрым способом и с такой численностью Вооруженных сил, Украина сможет освободить свою территорию. В войне на истощение, как это происходило в большинстве европейских войн за независимость", — пишет Welt.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал Бен Ходжес подверг критике позицию США и Германии. По его словам, обе страны должны понести ответственность, если контрнаступление ВСУ пройдет неудачно. Ходжес критикует Соединенные Штаты за медленное предоставление истребителей. Германии досталось за медленное продвижение идей по дальнобойным ракетам Taurus, которые немецкое правительство не отправляет Украине боясь, что это оружие будет атаковать территорию РФ.

Также "Комментарии" писали об украинском военном и популярном видеоблогере Олеге Жданове, который рассказал, когда закончится война в Украине. Однако в противовес положительным прогнозам украинского военного обозревателя, американские аналитики считают, что Запад должен готовить украинские войска к длительному противостоянию с Россией.