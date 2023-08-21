Благодаря ВСУ, вместо туристического, в Крыму открыли новый сезон

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Туристический сезон в Крыму был преждевременно закрыт, но вместо него уже произошло успешное открытие "бавовняного" сезона, главным спонсором которого выступили ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Так, если говорить о перемещении жителей полуострова, то они из центральных регионов "подъезжали к морю, посмотреть на те окопы, что там нарыли".
Ранее российское издание "Коммерсант" со ссылкой на российских туроператоров отметило, что поток "отдыхающих" в Крыму в этом году сократился на 25-30%, в частности из-за взрывов и пробок на Керченском мосту.
Так, по оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров страны-агрессора Сергея Ромашкина, за первые восемь месяцев 2023 года Крым посетили около 3,7-3,9 млн туристов, что на 25-30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, компания "Алеан" отмечает, что количество бронирований в Крыму этим летом сократилось вдвое.
"Комментарии" также писали — удары беспилотников по Крыму и России: главные выводы и последствия для агрессора.
Обсуждения
Новости