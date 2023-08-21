Благодаря ВСУ, вместо туристического, в Крыму открыли новый сезон

Туристический сезон в Крыму был преждевременно закрыт, но вместо него уже произошло успешное открытие "бавовняного" сезона, главным спонсором которого выступили ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

"Туристический сезон был закрыт вместе с открытием "бавовняного". В принципе, в Крыму уже давно констатировано отсутствие фактически приезжих туристов, а перемещение внутренне локальное", — рассказала Гуменюк.

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Так, если говорить о перемещении жителей полуострова, то они из центральных регионов "подъезжали к морю, посмотреть на те окопы, что там нарыли".

"Но в большинстве туристического сезона как такового нет. Держатели туристического бизнеса жалуются на то, что этим летом у них не стало то, что полагалось. И в большинстве туристический сезон направлен за поребрик", — сказала пресс-секретарь.

Ранее российское издание "Коммерсант" со ссылкой на российских туроператоров отметило, что поток "отдыхающих" в Крыму в этом году сократился на 25-30%, в частности из-за взрывов и пробок на Керченском мосту.

Так, по оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров страны-агрессора Сергея Ромашкина, за первые восемь месяцев 2023 года Крым посетили около 3,7-3,9 млн туристов, что на 25-30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, компания "Алеан" отмечает, что количество бронирований в Крыму этим летом сократилось вдвое.

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