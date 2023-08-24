Буданов заинтриговал заявлением: можем поразить противника в любой точке Крыма

Украинские защитники могут достичь любой точки временно оккупированного Крыма для уничтожения врага. Как предает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", — заявил Буданов.

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Он уточнил, что для того, чтобы над Крымом вновь развевался украинский флаг есть много вариантов и сценариев. При этом Кирилл Буданов высказал личное мнение, что на сегодняшний день это сделать "без военных, боевых действий это невозможно".

Кирилл Буданов советует всем тем, кто помогал России с оккупацией, а затем и с аннексией Крыма лучше побыстрее покинуть полуостров. Тем же, кто ждет Украину, нужно готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, а дальше способствовать украинской армии, когда начнется широкое наступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Крыму, как и анонсировал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, произошли новые акции по уничтожению российских оккупантов. Во время "бавовны" 23 августа, согласно данным ГУР, на мысе Тарханкут была ликвидирована российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Секретарь СНБО Алесей Данилов подтвердил, Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама. А поврежденные мосты, ведущие на полуостров с временно оккупированной части Херсонской области, уже, согласно данным британской разведки, создали россиянам логистические проблемы. Учитывая, что до полномасштабного российского вторжения в Украину вопрос военной деоккупации Крыма практически не обсуждался, можно ли считать, что РФ сама себе выстрелила в ногу тем, что полтора года назад решилась на открытую агрессию? Какой вариант возвращение Крыма в Украину выглядит на данный момент наиболее реалистичным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



