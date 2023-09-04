Турецкие СМИ узнали, какое предложение Эрдоган сделает Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи предложит посредничество в мирных переговорах с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на издание "Milliyet".

Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников

Как отмечает издание, одной из тем сегодняшней встречи станет начало "справедливых мирных переговоров" по российско-украинской войне.

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В ходе встречи президент Эрдоган заявит, что последствия войны, которая продолжается уже полтора года, возросли в геометрической прогрессии, и что якобы при справедливом мире не может быть победителя и проигравшего в войне.

Подчеркнув важность установления прочного мира и стабильности в регионе, Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между враждующими сторонами.

По данным издания, в результате челночной дипломатии, проводимой между Россией, Украиной, ООН и странами ЕС, был достигнут прогресс по разногласиям и подготовлен новый пакет предложений по зерновой сделке для представления Путину.

Пакет предложений включает в себя формулы преодоления платежных и страховых барьеров, возникших при экспорте российского зерна и удобрений из-за введенных санкций. Если Путин примет этот новый пакет предложений ООН, подготовленный при участии Турции, зерновой коридор снова заработает. В ходе встречи Эрдоган подчеркнет важность возрождения Черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира на Черном море.

Читайте также на портале "Комментарии" — личная встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, которая откладывалась несколько раз в августе, похоже, состоится 4 сентября. Причем не Путин отправится в гости к Эрдогану, а тот – в РФ. Скорее всего, одной из важнейших тем для обсуждения станет зерновое соглашение, из которого РФ вышла 17 июля. Какие ожидания от этой встречи? Способен ли еще Эрдоган как-то повлиять на Путина? Или они будут совместно играть против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



