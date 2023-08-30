Какие ожидания от встречи Путина и Эрдогана – что будет с зерновым соглашением

Личная встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, которая откладывалась несколько раз в августе, похоже, состоится лишь в сентябре. Причем не Путин отправится в гости к Эрдогану, а тот – в РФ. Скорее всего, одной из важнейших тем для обсуждения станет зерновое соглашение, из которого РФ вышла 17 июля. Какие ожидания от этой встречи? Способен ли еще Эрдоган как-то повлиять на Путина? Или они будут совместно играть против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Путин, вероятно, продолжит торги во время встречи с Эрдоганом, будет пытаться добиться частичной отмены санкций

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук рассуждает так:

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"Действительно, встреча турецкого и российского руководителей ожидалась в августе. Анонсировалось, что Путин поедет в Турцию. Но потом всё переигралось – сейчас известно, что встреча пройдет в РФ. Впрочем, не столь принципиально – где, важно – заработает ли по итогам этой встречи зерновой коридор. Чего ожидает не только Украина, но и фактически весь мир. С момента прекращения функционирования данной зерновой инициативы (и это подтверждает FAO – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) цены на продовольствие в мире выросли более чем на 10%. То есть, на внешних рынках ощутим дефицит украинской продукции".

И сегодня США, Европа, та же Турция, даже Китай выступают за то, чтобы Черноморская инициатива (зерновое соглашение) была возобновлена, акцентирует эксперт.

По его словам, для нас важно, чтобы заработали на полную мощность порты Большой Одессы.

(у берегов Болгарии, Румынии – вплоть до Босфора). И по ним прошло уже два корабля. Украина подчеркивает готовность двигаться и далее в этом направлении. Болезненным остается вопрос безопасности. Но идет работа и в этом ракурсе. Выделены 20 млрд грн из госбюджета на страхование, продолжается обсуждение этого вопроса с ведущими страховыми компаниями. И, если будут консолидированные усилия мирового сообщества по урегулированию безопасностных вопросов в Черном море, то такой экспорт можно было бы осуществлять и без РФ", – уверен Денис Марчук. "Не принципиально, будет ли в этом принимать участие Россия. Как показывает опыт, с помощью ВСУ нам удалось наладить новые гуманитарные коридоры

Наилучшим показателем, продолжает он, стал бы не только выход кораблей из наших портов, но и заход туда новых – на загрузку. Чтобы это происходило на постоянной основе.

На что ни в коем случае не должны соглашаться ни Турция, ни в целом мировое сообщество. Любое ослабление санкций автоматически усиливает финансовые позиции РФ (позволяя продолжать войну) и дает повод для дальнейшего шантажа, раз уж этот – сработал. Соглашение, акцентирует он, должно быть восстановлено на тех же принципах, на которых заключалось в июле 2022-го ", – поясняет зампредседателя ВАР. "Путин, вероятно, продолжит торги во время встречи с Эрдоганом. Пытаться добиться частичной отмены санкций

Вопрос возобновления зернового соглашения актуален не только для Украины, но и для Турции

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко не сомневается, что встреча Путина с Эрдоганом имеет большое значение для Украины. Ведь морские пути, напоминает он, – это один из наших основных логистических хабов.

"До войны мы таким образом перевозили более 7 млн тонн сельхозпродукции. А в период войны – около 3 млн тонн. Сейчас, когда в разгаре сбор зерновых, масленичных культур, у нас попросту не хватает мощностей и возможностей для хранения и продажи этой продукции", – подчеркивает эксперт.

Вопрос возобновления зернового соглашения актуален и для Турции, считает президент УАК. Ведь помогая нам, она укрепляла свой международный авторитет.

А ведь наиболее от продовольственного кризиса страдают постоколониальные страны Африки, большинство из которых франкоязычные, примерно половина — англоязычны. И, по логике, Франция и Великобритания должны опекать данные государства. Но они почему-то не присоединились к зерновому соглашению, хоть могли бы вместе с ООН и Турцией больше влиять на РФ, заставляя ее не мешать нормальному функционированию морского зернового коридора", – отмечает Леонид Козаченко. "К сожалению, такие мощные державы как Франция, Великобритания, остались не у дел

При этом, продолжает он, следует понимать, что РФ уже украла более 4 млн тонн украинского зерна. И когда Путин в конце июля обещал африканским страна бесплатную помощь зерном речь шла именно об украинском, украденном россиянами.

"Что до Турции, то участие в этом соглашении позволяло ей спокойно торговать с РФ, не вводить против нее санкции, принимать ее туристов. Поясняя, что таким образом стимулирует РФ оставаться в зерновой сделке. А теперь такой аргументации нет, – поясняет эксперт. – Не думаю, что встреча Эрдогана с Путиным приведет к некому радикальному влиянию на ситуацию в позитивном для нас ключе. Возможно, удастся добиться от страны-агрессора частичных уступок. К примеру, не мешать использовать другие коридоры, которые сейчас испытываются. Или же – дать возможность кораблям проходить прежним зерновым коридором, пусть и не столь интенсивно, как нам бы хотелось".

Вряд ли у Путина получится склонить Эрдогана к некой зерновой сделке в обход Украины

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко считает, что Путин чуть ли не как за соломинку хватается за возможность переговоров с Турцией. Потому что как-либо пояснить провоцирование продовольственного кризиса он не может даже тем, кто лояльно относится к РФ.

Тогда — не вышло. Сейчас, возможно, в Кремле придумают нечто новое, – рассуждает эксперт. – Понятно, что Путин надеется на Турцию, Китай, Африку, страны Латинской Америки, которые могли бы как-то смягчить отношение к РФ со стороны коллективного Запада и его союзников. Но сделать это всё сложнее, учитывая, что объяснить обстрелы украинских портов и зернохранилищ не в состоянии даже самые оголтелые российские пропагандисты". "Была и будет попытка РФ использовать экономические инструменты в попытке склонить на свою сторону тех или иных лидеров. Как это уже было в конце июля на форуме Россия-Африка

Так что, отмечает Сергей Дойко, РФ будет пытаться предложить оставшимся партнерам некие бонусы.

Турция – член НАТО, она хочет стать частью Евросоюза, последовательно поддерживает территориальную целостность Украины. Зачем же стрелять себе в ногу, становясь на сторону проигрывающей по всем фронтам России? Куда удобнее продолжать с ней взаимовыгодную торговлю, но не переходить "красные линии", за которыми можно нарваться на санкции или обструкцию со стороны Запада", – рассуждает эксперт. "Вряд ли при этом у Путина получится склонить Эрдогана к некой зерновой сделке в обход Украины, хоть такие попытки, вроде бы, уже имели место

Ну, а Россия, уверен он, продолжит метаться в поисках выхода из тупика, куда сама себя загнала открытым вторжением в Украину.

"Некоторые издания пишут, что единственная надежда Путина – это возвращение Трампа в Белый дом. Но даже если это произойдет, всё будет не так просто, как мечтается в Кремле. На днях я общался с адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком. И он акцентировал, что американское общество в большинстве своем настроено резко против России. И кто бы ни пришел к власти, ему придется следовать за общественным мнением. А оно точно будет резко против прекращения поддержки Украины, что будет означать, фактически, проигрыш Запада во главе с США", – подчеркивает Сергей Дойко.

Он считает важным – кто из министров поедет с Эрдоганом на встречу с Путиным. И какая у них позиция касательно зерновой сделки. У того же министра сельского хозяйства, у главы Минобороны, министра экономики. Эрдоган ведь обсуждает с ними такие вопросы, отмечает эксперт.

"Проведут параллель с США. Сейчас претендует на то, чтобы собирать средства на избирательную кампанию Трампа лоббист Элиот Бройди. На нем уже более десяти лет клейма негде ставить. Его обвиняли в коррупционных действиях. Он сам признал, что был иноагентом, что лоббировал на уровне американского правительства интересы Китая и Малайзии. Что был замешан в сексуальном скандале и платил одной из звезд "Плейбоя" за молчание. В итоге Трамп в последний день своего президентства помиловал Бройди. Такой человек продаст всё, что угодно — кому угодно. И теперь он претендует быть рядом с Трампом. Что-то ему советовать. И в какой-то мере определять его позицию. Я к чему веду — очень важно смотреть не только на того или иного лидера (в том числе в ракурсе путинских надеж на него), но и на тех, кто рядом с этим лидером. Кто, так или иначе, советует что-то этому человеку, – поясняет Сергей Дойко. – Резюмируя: антироссийские настроения в мире так сильны, что круто быть за РФ и против Украины (за исключением таких изгоев как Иран и Северная Корея) вряд ли кто-то может себе позволить. Включая ту же Турцию".

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