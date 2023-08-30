Крупнейшая атака дронов на РФ: что удалось уничтожить

В ночь с 29 на 30 августа Россия находилась под самой масштабной атакой беспилотников с начала полномасштабного вторжения в Украину. Под ударом находились центральная и юго-западная части страны-агрессора. Традиционно в Минобороны РФ отрапортовали о якобы успешном отражении атаки, но многие разрушения попали на видео очевидцев и уже есть в сети.

Взрывы в Пскове. Фото: из открытых источников

Главной целью для беспилотников в Пскове стал местный аэропорт, который используется как гражданской, так и армейской авиацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется", — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Спустя какое-то время стало известно, что в результате атаки повреждены четыре транспортных самолета Ил-76. На спутниковых снимках аэродрома видно, что воздушные суда ранее были расставлены плотно и без укрытий, поэтому неозвученные потери в технике могут быть больше. Местные жители утверждают, что псковский аэропорт атаковали как минимум десять беспилотников.

По информации телеграмм-канала ASTRA, пожар также начался в районе войсковой части 64044. Это место расположения 2-й бригады спецназа ГРУ в Промежицах, которая участвовала во вторжении в Украину.

Жители Брянской области, которая граничит с Украиной также сообщали о взрывах в областном центре и пригородах. По данным ряда источников, беспилотники пытались атаковать нефтебазу "Дружба".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянском якобы было сбито три БПЛА. Кроме того, под ударом оказался завод "Кремний ЭЛ", который числится в списке крупнейших российских предприятий микроэлектроники.

В Минобороны РФ заявили, что им якобы удалось ночью уничтожить три дрона в Брянской области и один – в небе Орловской области. Позже появилась информация, что еще по одному БПЛА было сбито над Калужской, Тульской и Рязанской областями.

Кроме того, рано утром стало известно о перехвате беспилотника в Рузском районе Московской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин не комментирует удары по Москве и Крыму: единственная причина.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россию массированно атаковали БПЛА: звуки "прилетов" были слышны в ряде регионов.



