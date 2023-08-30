Россию массированно атаковали БПЛА: звуки «прилетов» были слышны в ряде регионов

Ночь 30 августа была неспокойной для россиян в разных регионах. Российские власти традиционно сохраняли молчание, но в местных пабликах активно начали появляться фото и видео последствий взрывов. В частности, сообщалось о взрывах в Тульской и Брянской областях, в московских аэропортах ввели план "Ковер". Параллельно возник сильный пожар на аэродроме в Пскове.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По информации телеграмм-канала Baza, также режим "ковер" ввели в Рязани и над частью Калужской области.

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Исходя из той информации, которая есть в сети, в Брянске два беспилотника пытались атаковать нефтебазу "Дружба", их якобы сбили.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила один беспилотник в Рузском районе Московской области.

"Была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет", — сообщил Собянин.

Над территорией Орловской области также якобы уничтожили два дрона.

В Брянске беспилотник все-таки нашел свою цель, упав на завод "Кремний ЭЛ" — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России.

В Пскове местные жители рассказывали о пожаре в районе воинской части 64044. Сообщается, что дрон поразил склад вооружений. Территорию части и аэродром окружили бойцы ОМОН, объявлен план Эдельвейс.

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