Почему появилось множество мнений о войне в Украине – что за этим стоит

Комментарии и прогнозы на тему войны, похоже, стали новым "развлечением" отдельных диванных экспертов, журналистов, чиновников, политиков, отдельной явно проплаченной братии. Практически весь август западная пресса и отдельные персоны твердили о необходимости заморозить войну, о якобы неудачном украинском контрнаступлении. Представители официального Киева то и дело отбивали эти информационные атаки. Однако военные комментарии явно далеких от этой темы людей появляются с завидной регулярностью, причем, чуть ли не с первых дней широкомасштабного российского вторжения в Украину. О чем говорит данная тенденция? Что следует понимать украинцам и не только? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Не зная замысла военно-политического руководства, невозможно анализировать успех или неудачу в поле боя

Политтехнолог Петр Охотин рассуждает следующим обрзом:

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"Ситуация вокруг фронта и ее комментирование не имеют ничего общего с футболом или боксом. Не зная замысла военно-политического руководства, невозможно анализировать успех или неудачу в поле боя".

Эксперт призывает "горячие головы" и кухонных экспертов учитывать то, что плоды военных операций вызревают долго, там есть место для обманчивых трюков, рассчитанных на врага.

"Именно поэтому комментировать расклад сил должны люди, действующие в рамках замысла. Все остальное – просто интеллектуальный фитнес, упражнения по риторике", – констатирует Петр Охотин.

Чтобы не выпасть из информационного потока, подчеркивать свою значимость и вовлеченность в процессы, многие эксперты начинают комментировать войну

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович обращает внимание, что некомпетентные комментарии появляются как в украинском, так и в западном информационном пространстве. По его словам, тому, что на такие темы нередко рассуждают люди, далекие от войны, есть ряд причин.

Первая – актуальность-хайповость.

"За счет того, что эта тема на слуху, есть желание "примазаться" к ней, набрать некие бонусы. Понятно, что на это обратят внимание. Особенно, если будет подано с некими скандальными подробностями (зачастую не имеющими отношение к реальности) со ссылкой на некие инсайды (которых может и не быть). Соответственно у такого рода комментаторов может вырасти уровень популярности-востребованности (что они обращают потом в монетизацию)", – поясняет Игорь Рейтерович.

Вторая причина – у ряда экспертов резко сузилось поле для маневра. Особенно – у украинских.

"Они, как правило, комментировали темы внутренней политики, межклановых разборок. Либо и вовсе работали на конкретные политические, финансово-экономические группы. Поскольку сейчас вся публичная политика в контексте Украины как внутри, так и снаружи фактически базируется на позиции официального Киева, многие эксперты остались не у дел в своих темах. И чтобы не выпасть из информационного потока, подчеркивать свою значимость и вовлеченность в процессы, они начинают комментировать войну", – поясняет представитель Украинском центре общественного развития.

Он напоминает шутку, что с 1 сентября множество "военных экспертов" пропадает с информационного пространства, потому что пошли в школу.

"Думаю, нечто подобное мы увидим после нашей Победы и окончания войны. Те, кто переквалифицировался в военных экспертов, вернуться в привычное для них политико-экономическое поле комментирования", – прогнозирует Игорь Рейтерович.

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