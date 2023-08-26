Предложение заморозить войну: что это значит – как реагировать Украине

Если война в Украине будет заморожена (а определенные сигналы периодически идут, в том числе, со стороны Запада), и стороны останутся на своих позициях в момент принятия этого решения, это тут же запустит обратный отсчет повторения еще более ожесточенной войны – в будущем. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, акцентируя, что попытка изменить моральным принципам ради real politik не закончится ничем, кроме морального краха Запада. В аналогичном ключе не раз высказывался и президент Владимир Зеленский, называя украинскую формулу мира – единственным документом, который может стать основой для переговоров. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" очередную раскачку темы "заморозки", компромиссов, которая почему-то до сих остается актуальной, несмотря зверства, которые творил и творит путинский режим.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Учитывая эти исторические примеры, Украина и ее нынешние союзники должны понимать, что "заморозка" войны – это капитуляция

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что войну "заморозить" невозможно. Всё, поясняет он, заканчивается в европейских военных конфликтах капитуляцией одной из сторон.

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"11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война. Германия подписывала в Компьене не капитуляцию, а перемирие. При том, что на тот момент германские войска находились на территории Франции, а ни один солдат стран Антанты не ступил на территорию Германии. Тем не менее, "заморозка" этого конфликта в итоге привела к капитуляции Германии, репарациям, которые выплачивались вплоть до ХХІ века", – напоминает эксперт.

От того, что мы на какое-то время остановим войну, Россия точно не откажется от своих имперский амбиций и агрессивных намерений, предупреждает Виктор Савинов.

"Можно вспомнить, к примеру, фатальное для Франции перемирие 1813 года. Тогда, после поражения в походе на Москву, французский император Наполеон снова собрал армию и выиграл несколько сражений на территории Саксонии, где разбил русскую и прусскую армии. При этом наполеоновские войска, которые были осаждены в крепостях в Польше, выходили оттуда через территорию Австрии — на территорию Саксонии и Баварии. И присоединялись к своей армии. Казалось, еще немного, Наполеон добьёт русских и пруссаков — и снова перейдет в наступление в направлении Варшавы или Москвы. Но русские после ряда поражений решили пойти на перемирие. И Наполеон согласился, надеясь, что за это время подтянет войска из Италии и Испании", – рассказывает Виктор Савинов.

Но то перемирие, как признавал сам Наполеон, оказалось "величайшей ошибкой" в его жизни. Потому что Австрия и Швеция за время летнего перемирия вступили в коалицию с Россией и Пруссией. И наполеоновские войска стали в количественном отношении меньше войск союзников. В итоге всё закончилось грандиозной "Битвой народов" под Лейпцигом, где Наполеон проиграл. После чего взятие Парижа было лишь вопросом времени.

"Учитывая эти исторические примеры, Украина и ее нынешние союзники должны понимать, что "заморозка" войны – это капитуляция, просто названная другими словами", – резюмирует Виктор Савинов.

Нужно помнить, что для нас важно сохранить экономику, людей, страну, добиться европейской и евроатлантической интеграции

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:

"Когда Запад смотрит на российско-украинскую войну, он сравнивает ее с другими, которые были ранее, в том числе на территории Европы. И с тем, что было после... К примеру, на историю разделения Германии на ГДР (под контролем восточного блока) и ФРГ (под контролем западного блока) после Второй мировой. При этом, немцы никогда не соглашались с территориальным разделением своей страны. И, в конце концов, Германия объединилась, став одним из самых влиятельных государств в Европе. Вспоминают на Западе и Корейский конфликт. А Корея до сих пор разделена на Южную (одна из передовых стран мира) и Северную (диктатура и изоляция). Смотрят на другие конфликты. И отталкиваясь от них, хотят обговаривать с Украиной варианты завершения российско-украинской войны. Кроме того, обращают внимание на свои ресурсы, возможности".

Было бы странно, считает эксперт, если бы обсуждался лишь один план – и лишь тот, что предложил Киев. А потому, отмечает Сергей Таран, нам следует относиться к таким обсуждениям спокойно. Аргументировано настаивать на защите своих национальных интересов. И помнить, что для нас важно сохранить экономику, людей, страну, добиться европейской и евроатлантической интеграции.

"Именно эти позиции нужно обговаривать с западными партнерами, – уверен эксперт. – Не обижаясь на их предложения (которые во многом базируются на их истории, их взгляде на происходящее), а убеждая в том, что интересы Украины и Запада – совпадают. И что важно найти механизмы для воплощения нашего видения победы".

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