Почему разгорелась дискуссия вокруг наступления ВСУ – на что делают ставки Запад и Кремль

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что наши Силы обороны находятся на пороге прорыва. Тем временем, в США некоторые политики и аналитики продолжают подталкивать Украину наступать, призывая концентрировать силы на одном (южном) направлении. А президент Владимир Зеленский жестко отвечает такого рода критикам, что мы не намерены перебрасывать войска с востока на юг, фактически отдавая РФ Донбасс, Харьков, Днепр, Павлоград. О чем говорит информационная битва последнего времени вокруг российско-украинской войны в целом и наступления ВСУ в частности? Зачем некоторые на Западе, включая достаточно солидные медиа, так откровенно подыгрывают России? Что в данной ситуации следует понимать и делать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Попытки информационно давить на решения высшего военно-политического руководства Украины предпринимаются, как правило, за деньги Кремля и в его интересах

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассуждает так:

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"Очень комфортно сидеть в ложе, наблюдая со стороны за театром боевых действий. Как говорил известный грузинский поэт Шота Руставели: "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". Ситуацию следует оценивать, как информационно-пропагандистскую войну. Россия, имея мощные возможности (кибернетические, информационные, агентурные, лоббистские), принимает меры для того, чтобы как-то повлиять н Украину и ее союзников. Дезориентировать, дезинформировать нас. И принудить к действиям, которые выгодны РФ и ее временному оккупационному контингенту на территории нашей страны".

По словам эксперта, в подобных публикациях, которые периодически появляются в таких солидных изданиях как Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, как правило, не ссылаются на конкретных официальных лиц или военных экспертов, а обтекаемо говорится о неких чиновниках, источниках, которые пожелали остаться неназванными. В итоге в американских медиа появляются откровенно российские нарративы касательно тех или иных действий ВСУ и высшего военно-политического руководства Украины.

"С моей точки зрения, главное – как реагирует публичный официоз – Госдеп, Белый дом, Пентагон, руководство стран-партнеров. А там позиция однозначна – Украине продолжат предоставлять помощь, а решения по поводу боевых действий и возможности переговоров находятся в компетенции украинских властей", – акцентирует Василий Богдан.

Он уверен, что попытки информационно давить на решения высшего военно-политического руководства Украины предпринимаются, как правило, за деньги Кремля и в его интересах. Но, отмечает генерал, нам важнее реальные договоренности и реальные действия. Такие как недавнее посещение Киева главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакин. Как очередной телефонный разговор нашего главкома Валерия Залужного с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

" Именно в такого рода общении проводятся необходимые консультации, мозговые штурмы, даются определенные рекомендации, согласовываются какие-то действия. Но окончательное принятие решений — за украинской стороной. Включая избрание места и времени нанесения основного удара", – поясняет ветеран внешней разведки.

Следует понимать и то, продолжает он, что Украина имеет 1,2 тысячи км активного фронта, который нигде нельзя ослаблять.

"И очень точно по этому поводу высказался президент Украины Владимир Зеленский, поясняя, что мы не можем перебрасывать войска с востока ради попыток осуществления прорывов на юге. Ведь это может привести к потере части территорий на востоке. Подчеркиваю – ряд публикаций с критикой украинской стороны касательно якобы медленных, нерешительных темпов наступления, якобы не тех мест сосредоточения украинских войск – это нарративы Кремля. Цель – вынудить Украину поступить так, как выгодно России, после чего прорывать нашу оборону в том месте, откуда мы оттянем войска. К такого рода публикациям следует относиться взвешенно, критически, держать в уме исключительно свои национальные интересы, иметь постоянный контакт с партнерами, которые продолжают нам помогать и поддерживать тенденцию "ничего без Украины – об Украине". Прекрасно, что наше военно-политическое руководство имеет единую позицию, твердо на ней стоит – и имеет мощную поддержку и украинского общества, и зарубежных партнеров", – констатирует Василий Богдан.

Обострение дискуссии касательно темпов украинских наступательных действий связано с приближением электоральных циклов в США и других странах

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин думает, что часть дискуссии вокруг наступления ВСУ, которая проходит в западных медиа, среди западных политиков, связана с тем, что до этого были "перегретые" ожидания от этого наступления.

"Почему-то преподносилось, что оно будет быстрым, кардинально меняющим расстановку сил на фронте. Что мы стремительно освободим Запорожскую, Херсонскую области, выйдем на админграницы с Крымом. На самом деле, хоть часть территории мы деоккупировали, но происходит это куда медленнее, чем ожидалось. И это признают даже наши официальные лица. Связано это, в том числе, с недостаточным количеством вооружений у ВСУ, а также с тем, что россияне, имевшие время, выстроили мощнейшую оборону (три линии, где-то больше, где-то меньше), засеяли подступы к ней минами", – поясняет эксперт.

Он также считает, что обострение дискуссии касательно темпов и эффекта украинских наступательных действий связано с приближением электоральных циклов – и в США, и в некоторых других союзнических странах.

причем получим их, скорее всего, в следующем году и неясно – сколько. Так что мы наступаем без активно поддержки авиации. А Россия, в свою очередь, имея ее в достаточном количестве, мощно использует, не давая нам возможность серьезно наступать". "Не все политики, не все эксперты понимают, сколько Запад еще сможет удерживать такую волну поддержки Украины, какая есть. В плане предоставления нам вооружений, боеприпасов, финансов и так далее. И это подталкивает их подталкивать нас к скорейшей демонстрации каких-то успехов, – отмечает Алексей Якубин. – С другой стороны, если мы говорим о наступательных стратегиях, которые использует само НАТО, то они всегда включают мощное использование авиации. Нам ее не дали, лишь недавно пообещали F-16

Есть, по словам политолога, другой важный момент, связанный с военно-промышленным потенциалом.

"На Западе на фоне российско-украинской войны в последнее время активно начали раскочегварить свой ВПК. Выпуск военной техники и боеприпасов резко увеличивается. И РФ тут за Западом точно не угнаться, – уверен Алексей Якубин. – Фактически началась новая гонка вооружений. Где время — точно не на стороне России. Однако в Кремле, похоже, делают ставку, что электоральные циклы на Западе повлияют на их политиков и общественное мнение. Что те станут подталкивать Киев к переговорам с Москвой. Надеемся, Кремль ошибается, как ошибся, решив вообще напасть на Украину".

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