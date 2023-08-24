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Пусть на это даже не рассчитывают: Зеленский назвал города, которые ни за что не уступит Украина

Зеленский детально объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг

сегодня, 08:55 comments2872
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор очень хочет, чтобы Украина перебросила все силы на южное направление, в частности дала команду своим защитникам с востока выдвинуться на юг, но этого не произойдет, потому что ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр Украина не намерена отдавать России. Как бы кто на это не надеялся, включая некоторых западных аналитиков и стратегов. Как предает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на критику командования ВСУ относительно проигрышной тактики контрнаступательной операции.

Пусть на это даже не рассчитывают: Зеленский назвал города, которые ни за что не уступит Украина

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что иногда звучат упреки, мол Украина сосредоточила много войск не там. Где они на самом деле должны быть, чтобы достигнуть хорошо результата контрнаступления. 


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По словам президента, если, к примеру, взять 200 тысяч украинских военных и перебросить с востока на другие направления для усиления мощности там, то буквально за пару дней такие города, как Славянск, Краматорск окажутся под контролем России, а дальше оккупанты пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега.

"Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И именно так. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают", — высказался Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — рейтинговое издание "The New York Times" опубликовало статью, в которой говорится, что американские стратеги считают, что украинские войска слишком рассредоточены по всей линии фронта. От этого теряется мощь главного удара и замедляются темпы контрнаступления. Украинским военным было бы правильно сконцентрироваться на главном направлении – на юге страны, чтобы достичь максимального эффекта от нынешнего этапа контрнаступления. 




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