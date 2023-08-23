СМИ узнали, почему в США недовольны контрнаступлением Украины

Американские стратеги полагают, что украинские войска слишком рассредоточены по всей линии фронта. От этого теряется мощь главного удара и замедляются темпы контрнаступления. Украинским военным было бы правильно сконцентрироваться на главном направлении – на юге страны, чтобы достичь максимального эффекта от нынешнего этапа контрнаступления. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, упорное контрнаступление Украины пытается прорвать укоренившуюся оборону России во многом потому, что у нее слишком много войск, включая некоторые из ее лучших боевых подразделений, в неправильных местах, говорят американские и другие западные официальные лица.

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Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымским полуостровом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинские командиры примерно поровну разделили войска и огневую мощь между востоком и югом, заявили американские чиновники.

В результате, больше украинских сил находится возле Бахмута и других городов на востоке, чем возле Мелитополя и Бердянска на юге, которые являются гораздо более стратегически важными фронтами, говорят официальные лица.

Американские специалисты по планированию посоветовали Украине сконцентрироваться на продвижении фронта к Мелитополю, главному приоритету Киева, и на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений, даже если при этом украинцы потеряют больше солдат и техники.

Только смена тактики и резкий шаг могут изменить темп контрнаступления, сказал один американский чиновник. Другой американский чиновник заявил, что украинцы слишком разбросаны и им необходимо консолидировать свою боевую мощь в одном месте.

Американские официальные лица говорят, что есть признаки того, что Украина начала перебрасывать некоторые из своих наиболее опытных боевых сил с востока на юг. Но даже самые опытные подразделения неоднократно перегруппировывались после тяжелых потерь. Эти подразделения полагаются на сокращающийся штат старших командиров. Некоторые взводы в основном укомплектованы солдатами, получившими ранения и вернувшимися в бой.

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