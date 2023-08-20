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Премьер Нидерландов назвал еще одну страну, которая передаст истребители F-16 для Украины

Две страны предоставят Украине американские истребители F-16, которые станут первыми западными образцами авиации в украинском войске.

сегодня, 16:13
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды совместно с Данией предоставят Украине истребители F-16. Об этом нидерландский политик сообщил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Премьер Нидерландов назвал еще одну страну, которая передаст истребители F-16 для Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютт. Фото из открытых источников

Марк Рютте рассказал, что в мае Нидерланды дали согласие обучать украинских пилотов на западных истребителях F-16, которые впоследствии были отправлены в Украину. По словам Рютте, обучение невозможно в случае отсутствия боевых самолетов, поэтому его страна совместно с Данией отправят F-16 в Украину.


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"Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут выполнены условия для такой передачи", – заявил Рютте.

Под условиями Рютте подразумевают окончание обучения украинских пилотов и инженеров, которые смогли бы стать обслуживающим персоналом для поддержки западных самолетов в Украине.

Зеленский в Twitter сообщил, что Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16. Согласно данным министерства обороны Нидерландов, на данный момент у Нидерландов есть 24 оперативных F-16, которые будут выведены из эксплуатации до середины 2024 года. Еще 18 реактивных самолетов производства Lockheed Martin были доступны для продажи. Однако теперь все истребители попадут в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине уже приземлялся истребитель F-16. 

Также "Комментарии" писали об авторитетном военном аналитике Андерсе Нильсене, который объясняет, как должны развиваться военно-воздушные силы и сколько Украине нужно западных истребителей. Датский эксперт объяснил, что военная авиация — это долгосрочная перспектива, а краткосрочные идеи могут помешать Украине построить необходимые воздушные силы для получения преимущества в воздухе над Россией.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=168866636228741
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