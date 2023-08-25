ВСУ на пороге прорыва: что Залужный пообещал ключевым союзникам

Украинские военные находятся на пороге прорыва во время контрнаступления. Как передает портал "Комментарии", такое заверение Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил американским официальным лицам во время личного разговора, пишет "The Wall Street Journal".

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"По мнению американских чиновников, для Украины еще не поздно достичь успеха. Украинские командиры также говорят, что время для их контрнаступления еще не исчерпано, а Залужный заявил американским официальным лицам, что его силы находятся на пороге прорыва", — отмечает издание.

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Сообщается, что американские и украинские чиновники уже несколько недель ведут интенсивные кулуарные дебаты по стратегии и тактике оживления медленного контрнаступления Киева.

Американские военные призывают украинцев сконцентрировать свои силы, чтобы попытаться прорвать российскую оборону и продвинуться к Азовскому морю.

За последние недели Киев внес некоторые коррективы, но обе стороны все еще расходятся во мнениях относительно того, как переломить ситуацию с россиянами за то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы.

Американский совет основывается на расчете, что того количества вооружения, которое США предоставили Украине на более $43 млрд достаточно для наступления, и вряд ли оно повторится на таком же уровне в следующем году году.

"Мы создали эту стальную гору для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова. Такой возможности не существует", — сказал один бывший американский чиновник.

В свою очередь Залужный подчеркнул, что эта война "не борьба с повстанцами". "Это Курская битва", — пояснил он на примере одной из крупнейших битв Второй мировой войны.

После того, как американские официальные лица предостерегли от распыления усилий, украинцы скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожья. Это изменение позволило украинцам сохранить свои силы для основного наступления в другом месте и ограничить использование артиллерии.

Но американские официальные лица говорят, что украинцы все еще слишком распылены для концентрированного наступления на юг с многочисленными бригадами, развернутыми на востоке, и все еще не сочетают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию.

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