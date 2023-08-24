В Минобороны рассказали, продолжает ли Украина продвижение на южном фронте

Контрнаступление украинских защитников на южном направлении не прекращается. Продолжаются ожесточенные бои, ведь противник хорошо вооружен и окопанный, но нашим военным удается преодолевать препятствия и двигаться вперед. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала замминистра обороны Анна Маляр.

ВСУ. Фото из открытых источников

Замминистра признала, что у оккупантов мощная линия обороны, но это не останавливает украинских бойцов. Оккупанты также предпринимают попытки контратаковать в ответ, но ничего у них не получается. Продвижения у россиян на юге нет никакого.

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"На Юге продолжается наступательная операция по нескольким направлениям. Результат очевиден: мы продвигаемся, враг — нет. Наши Вооруженные Силы серьезно уменьшают оборонный потенциал врага", — рассказала Маляр.

Она рассказала, что оккупанты пытаются усилить вторую и третью линии обороны. Они пробуют также сделать железобетонные конструкции.

"Это не такая линия обороны, как показывают в фильмах. Все происходит участками. И на определенных участках пройдена первая линия. Кое-где приближаемся ко второй линии обороны действительно, враг укреплен", — пояснила она.

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