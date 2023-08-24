Во что может перерасти БРИКС – есть ли перспективы формирования антизападного блока

В южноафриканском Йоханнесбурге завершается саммит БРИКС (Китай, Россия, Бразилия, Южная Африка и Индия), который побоялся посетить российский диктатора Путин, прислав вместе себя главу МИД Лаврова. В организацию, которую Китай и Россия видят противовесом Западу, пригласили шесть новых стран – Иран, Египет, Саудовскую Аравию, Эфиопию, Аргентину и ОАЭ. А в совместной декларации БРИКС российско-украинскую войну по российско-китайской кальке назвали "конфликтом в Украине", призывая искать дипломатические пути решения. Как можно оценить итоги саммита, исходя из имеющейся информации? Есть ли перспективы у этого объедения, в том числе, за счет его расширения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит БРИКС. Фото: из открытых источников

Крайне важно, чтобы мы не скатились к глобальному противостоянию демократического мира и авторитарного

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что иной трактовки российско-украинской войны кроме как "конфликт в Украине" не стоило и ожидать в итоговой резолюции, учитывая перечень стран, которые фактически собезьянничали этот союз (БРИКС) с аналогов, представленных демократическим миром.

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"В перспективе, возможно, что-то изменится. Но не факт. Скорее, в том числе за счет грядущего расширения БРИКС, мы увидим создание иного мирового политико-экономического полюса. Этакого аналога западному", – прогнозирует эксперт.

Он считает, что у Запада есть понимание нарастающей проблемы. И саммит в поисках справедливой формулы мира для Украины, который проходил 5-6 августа в Саудовской Аравии, является тому свидетельством. Там, кстати, были представлены все нынешние страны БРИКС, кроме РФ.

"Крайне важно, чтобы мы не скатились к глобальному противостоянию демократического мира (под началом США) и авторитарного (под руководством Китая). Так что на саммит БРИКС, безусловно, следует обращать внимание, анализировать звучащие там заявления, вероятные соглашения, выстраивания экономических связей, – отмечает Валерий Клочок. – Следует также отметить, что, по крайней мере, три из пяти нынешних членов БРИКС (Индия, Бразилия, ЮАР) — скорее демократические государства, нежели автократические (как те же РФ и Китай). Однако новые члены, которые примкнут к объединению в будущем году, отличаются автократичностью. Что создает угрозу поляризации не только по экономической, но и по политической линии, между условным "глобальным Югом" и "коллективным Западом" с его партнерами".

"Теплота отношений" между такими лидерами БРИКС, как Индия и Китай точно нарастать не будет

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко обращает внимание, что для полноценных выводов касательно данного саммита имеющейся публичной информации недостаточно.

"Мало того, текущая конфигурация БРИКС достаточно нестабильна сама по себе, так как с ростом населения и экономики Индии (темпы увеличения того и другого там превысили аналогичные показатели Китая) и снижением темпов роста Китая, между ними "теплота отношений" точно нарастать не будет. Скорее наоборот", – поясняет эксперт.

Он также отмечает, что ЮАР в последние годы не может похвастать какими-то серьезными экономическими успехами.

"Перспективы формирования "глобального Юга" в противовес "глобальному Западу" на основе БРИКС, путем привлечения таких явных политических антагонистов, как Саудовская Аравия и Иран, на мой взгляд не имеют даже шансов на успех. Уж слишком сложная и переполненная внутренними противоречиями структура получается", – констатирует Юрий Гаврилечко.

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